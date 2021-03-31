Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии

Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой "западной солидарности", взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений.

"Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели", - говорится в комментарии МИД.

Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России.