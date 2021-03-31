Западу придётся вести равноправный диалог с Россией

Уровень политических отношений между нашей страной и западным миром упал практически до критической точки. Санкции, отсутствие конструктивного диалога, оскорбительные высказывания в адрес главы нашего государства, казалось бы, делают возврат к взаимоуважительной дискуссии всё менее и менее реальным. Так ли это на самом деле? Ведь кроме политики есть ещё культура, наука и, конечно же, экономика…

Только что завершился IV Российско-Британский сырьевой диалог, делегатами которого традиционно становятся ведущие промышленники, учёные, эксперты в области энергетики. Эта площадка отличается от многих других тем, что с нами не ведут беседу, как со второсортной державой. Обязательным условием участия, начиная с самого первого форума, является равноправный разговор профессионалов. Людей, которые прекрасно понимают, что развитие сырьевой базы, обеспеченность энергоресурсами - это основа суверенитета любой страны.

В нынешнем году в связи с пандемией коронавируса конференция прошла в онлайн-формате. Что она показала, каковы её результаты? Самое главное, на мой взгляд, это то, что обе стороны ясно продемонстрировали: несмотря на кризис в политических отношениях между государствами и некоторые различия во взглядах мы не считаем друг друга непримиримыми антагонистами или, тем более, врагами.

Напротив, и мы, и наши зарубежные партнёры выразили искреннюю заинтересованность в развитии сотрудничества, прежде всего, в таких областях как создание технологий улавливания углекислого газа, рециклинг, а также снижение антропогенного влияния на экосистемы со стороны горных предприятий.

Это очень важно, ведь в будущем значимость сырья нисколько не сократится. Да, человечество стремится к отказу от использования некоторых ресурсов, которые загрязняют природу, например, от угля. Но объёмы потребления других полезных ископаемых - меди, алюминия, кобальта, лития, напротив, станут ещё больше. В этом нет никаких сомнений, ведь они необходимы, в том числе, для производства возобновляемых источников энергии и электромобилей. Это значит, что нам нужно вместе думать над тем, каким образом утилизировать отходы, возникающие на каждом этапе производственного цикла, начиная с добычи и заканчивая потреблением.

Естественно, речь зашла и об энергопереходе. Как вы знаете, наши позиции в этом вопросе не вполне совпадают. Многие западные партнёры, в том числе и британцы, полагают, что основной объём так называемых климатических инвестиций следует направлять на производство солнечных панелей и ветрогенераторов. Кроме того, они считают, что водород в обозримой перспективе сможет стать ресурсом глобальной энергетики и вытеснить природный газ.

На наш взгляд, подобные ожидания с большой степенью вероятности являются чрезмерно завышенными. Прежде всего, потому, что в случае интенсификации перехода к новому энергетическому укладу мировая экономика обязательно столкнётся с существенным снижением рентабельности. Это произойдёт, в частности, из-за отсутствия доступных технологий аккумулирования энергии, которую вырабатывают ВИЭ, а также сложностей в сфере хранения и транспортировки водорода.

Мы обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что население планеты, вне зависимости от реальных темпов энергоперехода, ещё долгие годы будет нуждаться в нефти, газе и даже в угле. По прогнозам, через 20 лет спрос на электроэнергию в мире вырастет на четверть, и для того, чтобы его удовлетворить, нам всё равно придётся использовать углеводороды. Отсюда вывод: для того, чтобы сделать планету чище, нам нужно инвестировать в повышение рентабельности и эффективности технологий улавливания и утилизации СО2, чтобы использование ископаемого топлива стало углеродно-нейтральным. В противном случае через 20 или даже 30 лет объёмы его потребления по-прежнему останутся высокими, а мы так и не найдём адекватного ответа на вопрос, каким образом сократить техногенное воздействие на окружающую среду.

Как считают наши британские коллеги, это очень перспективное направление, в рамках которого Россия и Соединённое Королевство могли бы плодотворно сотрудничать. Но, конечно, далеко не единственное. Перед человечеством сегодня стоит огромное количество вызовов, начиная от борьбы с коронавирусом и заканчивая необходимостью минимизировать загрязнение природы.

Очевидно, что достигнуть целей устойчивого развития мы можем лишь сообща, создавая коллаборации, выстраивая взаимоуважительные и обоюдовыгодные деловые отношения с коллегами за рубежом. Но для того, чтобы это стало возможным, нам, прежде всего, необходимо услышать друг друга, понять почему наши реальные или потенциальные партнёры думают именно так, а не иначе. И затем уже искать точки соприкосновения, которые позволят вывести наше взаимодействие на более высокий уровень.

К счастью, при содействии ЮНЕСКО нам удалось создать и сохранить очень важную дискуссионную площадку - Российско-Британский сырьевой диалог. Как говорят его участники, причём с обеих сторон, при нынешней политической конъюнктуре его значение стало ещё более весомым, а интерес к нему существенно возрос. Так что никакого антагонизма между нашими и британскими учёными, промышленниками, экспертами нет и быть не может. Напротив, мы настроены на позитив, на совместную работу. Это важно не только для наших государств, это важно для всего мирового сообщества.