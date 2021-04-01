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01.04.2021 14:07
Рубрика: Общество

Алферовский университет предложили сделать частью питерского Политеха

Текст: Александр Емельяненков
Научно-образовательное сообщество Петербурга, а теперь уже и всей России раскололо надвое сообщение с берегов Невы о возможном вхождении в состав питерского Политеха единственного в своем роде Академического университета, который был создан нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым и теперь носит имя своего основателя.

Эта новость появилась накануне и стала кочевать с одного сайта на другой. Без указания источника информации сообщалось, что 29 марта ученый совет Алферовского университета отправил обращение к ректору СПБПУ им. Петра Великого с предложением войти в состав Политеха.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Далее в разных вариациях следуют комментарии. Суть одна: к такой перемене оказались не готовы и не хотят ее принимать многие сотрудники вуза и студенты. Они опасаются, что что из-за объединения будет утрачена не только самостоятельность уникального научно-образовательного учреждения, но и главная суть того, что было задумано и с большим трудом реализовано при жизни выдающимся ученым-физиком и организатором Жоресом Алферовым.

Ко времени этого комментария никакой информации о грядущем слиянии или подготовке к нему не было на официальных сайтах Алферовского университета и СПБПУ им. Петра Великого, которым уже много лет руководит в качестве ректора Андрей Рудской. Но о том, что такие планы вынашивались и отношение к ним среди преподавателей и студентов было двояким, в отделе образования и науки "Российской газеты" знали давно. Потому и позвонили напрямую ученому секретарю Алферовского университета Андрею Липовскому.

- Нет, это не первоапрельская шутка, - развеял сомнения Андрей Александрович. - Ученый совет нашего университета за такое обращение, действительно проголосовал, и оно уже направлено ректору Политехнического университета. Подчеркиваю: это решение не всего нашего коллектива и даже не преподавательского состава, а только ученого совета…

Другими комментариями и подробностями на этот час не располагаем, но уже обратились за разъяснениями в Министерство науки и высшего образования. А еще до нас на имя министра Валерия Фалькова направили письмо преподаватели Алферовского университета, не согласные с решением ученого совета.

"РГ" проследит за развитием ситуации.

Общество Наука Общество Образование

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