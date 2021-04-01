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01.04.2021 00:20
Рубрика: Спорт

Армения вышла в лидеры отбора ЧМ-2022 после поражения Германии от Македонии

Текст: Максим Домчев
Сборная Германии на своем поле уступила Северной Македонии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года - 1:2. Лидерство в этой группе захватила одержавшая три победы Армения.
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

В третьем туре отборочного турнира ЧМ-2022 Германия в Дуйсбурге принимала Северную Македонию. Хозяева по праву считались явными фаворитами встречи, однако что-то пошло не по плану Йоахима Лева.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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В компенсированное время первого тайма 37-летний форвард македонцев Горан Пандев открыл счет в матче. На 63-й минуте немцы отыгрались после того, как получили право на пенальти. Свой шанс реализовал Илкай Гюндоган. После этого немцы ринулись добивать соперника, но в концовке пропустили сами - Элиф Элмаз наказал хозяев за ошибку в обороне.

После трех туров в этой группе уверенно лидирует команда Армении, одержавшая на старте три победы. Северная Македония и Германия набрали по 6 очков. По три очка у Румынии и Исландии.

В группе D Франция в гостях нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины - 1:0. Украина и Казахстан сыграли вничью - 1:1. После трех туров у французов 7 очков, у Украины - 3.

В группе I Англия дома переиграла Польшу - 2:1. В других матчах Венгрия на выезде разгромила Андорру - 4:1, а Албания в гостях была сильнее Сан-Марино - 2:0. У англичан - 9 очков, у венгров - 7, у Албании - 6.
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Три победы после трех матчей на счету лидера группы F - команды Дании. В среду она переиграла Австрию - 4:0. С таким же счетом Шотландия разгромила Фарерские острова, а Молдавия дома уступила Израилю - 1:4.

В группе В Испания выиграла у Косово - 3:1. Благодаря этой победе испанцы вышли на 1-е место с 7-ю очками после 3 встреч. В другом матче гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии принес Грузии ничью в матче против Греции. На второй строчке с шестью очками команда Швеции, сыгравшая на матч меньше.

Италия в группе С обыграла Литву - 2:0. У итальянцев 9 очков, у команды Швейцарии - 6.

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