Байден представил план модернизации инфраструктуры США на 2 трлн долларов

Президент США Джо Байден представил свой план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в Соединенных Штатах. Ожидается, что план поможет создать миллионы рабочих мест, а на его реализацию потребуется свыше 2 триллионов долларов, которые будут получены за счет увеличения налогов. Это будет "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны", заявил Байден, выступая в штате Пенсильвания. Трансляцию вели новостные телеканалы США.

Президент США уверен, что благодаря его плану получится создать "самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире".

В частности, план предусматривает выделение на модернизацию транспортной инфраструктуры 621 миллиарда долларов, на поддержку пожилых граждан и инвалидов - 400 миллиарда долларов, на поддержку промышленного сектора - 300 миллиарда долларов, на ремонт и строительство жилья - 213 миллиардов долларов и порядка 100 миллиардов долларов пойдет на развитие сетей широкополосной связи.

Общие расходы на реализацию плана составят более 2 триллионов долларов за 8 лет - планируется, что они будут покрыты в течение 15 лет за счет увеличения корпоративного налога до 28% и повышения налога на зарубежные прибыли компаний.