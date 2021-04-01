Казанский УНИКС вышел победителем российского четвертьфинала баскетбольного Еврокубка. В решающем матче серии до двух побед подопечные Димитриса Прифтиса на своем паркете сломили сопротивление краснодарского "Локомотива-Кубани" - 82:78.

УНИКС пробился в четверку лучших Еврокубка в шестой раз в своей истории. Противостоит ему, пожалуй, главный фаворит турнира - итальянский "Виртус", где блистает экс-звезда ЦСКА серб Милош Теодосич. В этом Еврокубке "Виртус" выглядит неуязвимым, и 19 побед без единого поражения говорят сами за себя. К слову, на первом групповом этапе итальянцы дважды обыграли и "Локомотив-Кубань", так что УНИКС может попытаться отомстить за коллег по Единой лиге.

Отметим, что другую полуфинальную пару составили испанская "Гран-Канария" и "Монако".