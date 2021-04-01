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РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
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Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 01.04.2021
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 01.04.2021
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 01.04.2021
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 01.04.2021
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 01.04.2021
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 01.04.2021
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 01.04.2021
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 01.04.2021
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Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 01.04.2021
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 01.04.2021
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 01.04.2021
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01.04.2021 23:25
Рубрика: Спорт

Казань со щитом

УНИКС одолел "Локомотив" и пробился в квартет лучших Еврокубка
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Казанский УНИКС вышел победителем российского четвертьфинала баскетбольного Еврокубка. В решающем матче серии до двух побед подопечные Димитриса Прифтиса на своем паркете сломили сопротивление краснодарского "Локомотива-Кубани" - 82:78.
Фото: euroleague.net
ПБК ЦСКА победил "Зенит" и обеспечил себе место в плей-офф Евролиги

УНИКС пробился в четверку лучших Еврокубка в шестой раз в своей истории. Противостоит ему, пожалуй, главный фаворит турнира - итальянский "Виртус", где блистает экс-звезда ЦСКА серб Милош Теодосич. В этом Еврокубке "Виртус" выглядит неуязвимым, и 19 побед без единого поражения говорят сами за себя. К слову, на первом групповом этапе итальянцы дважды обыграли и "Локомотив-Кубань", так что УНИКС может попытаться отомстить за коллег по Единой лиге.

Отметим, что другую полуфинальную пару составили испанская "Гран-Канария" и "Монако".

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