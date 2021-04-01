Бразилия обновила рекорд по смертности от коронавируса

Март 2021 года уже вошел в историю Бразилии как самый смертоносный месяц. Не последнюю роль в этом сыграл COVID-19. Страна восемь раз обновляла собственный рекорд смертности, достигнув показателя в 3 тысячи 869 погибших за 24 часа. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация способствует появлению новых вариантов коронавируса.

Согласно данным бразильских органов записи актов гражданского состояния на 28 марта, с начала месяца в стране в общей сложности погибли более 140 тысяч человек - на треть больше, чем в марте прошлого года. При этом за весь месяц, по сведениям министерства здравоохранения, жертвами коронавируса стали более 67 тысяч бразильцев.

Во вторник Фонд им. Освалдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - опубликовал еженедельный бюллетень о ситуации в системе здравоохранения страны. Она остается стабильно тяжелой. В 25 из 27 регионах фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения COVID-19, заполнен более чем на 80 процентов. В 18 бразильских штатах этот показатель превышает 90 процентов.

Тревогу у вирусологов вызывают новости из штата Сан-Паулу. В среду в городке Сорокаба, расположенном в 100 километрах от крупнейшего в Южной Америке мегаполиса, специалисты обнаружили новый вариант коронавируса. По своим свойствам он очень похож на южноафриканский. Но 34-летняя женщина - пока единственный обнаруженный носитель этого варианта - уверяет, что в последнее время не выезжала ни за пределы страны, ни в другие штаты и не контактировала с теми, кто вернулся из ЮАР.

"Есть вероятность, что это эволюция нашего Р1 (амазонский вариант коронавируса - Прим. "РГ") в сторону новой южноафриканский мутации", - прояснил ситуацию президент сан-паульского института Бутантан Димас Ковас, подчеркнув, что специалисты института продолжат изучение этого варианта.

За минувшие сутки в Бразилии выявлено 90,6 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом здесь заразились 12,7 миллиона человек. Его жертвами стали 321,5 тысячи бразильцев.