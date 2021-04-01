Чем грозит России запрет экспорта зерна на Украину

Товарооборот России с Украиной по зерновым, масличным и подсолнечному маслу исчисляется лишь десятками тысяч тонн, говорит глава аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Всего Россия в 2020 году поставила на Украину товаров на 6,3 млрд долл. - на 5% меньше, чем в 2019 году, говорит вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Павел Долгов. Традиционной статьей экспорта является металл (около 8% в общем объеме). Доля древесины и целлюлозно-бумажной продукции составляет около 3%. На экспорт машин и оборудования, транспортные средства приходится около 13%. Самую большую долю - около 17,5% - составляют минеральные продукты и продукция химической отрасли.

Между тем объемы импорта Украины энергетического сырья и топлива из России в последние годы только росли, невзирая на ограничения. Исключение составили только поставки трубопроводного природного газа, который Украина якобы получает реверсом из европейских стран, а на самом деле с начала 2020 года забирает из трубы на своей территории.

В 2020 году, несмотря на пандемию, Украина закупила в России 68,3 млн кубометров сжиженного углеводородного газа (СУГ), что на 4,5% больше, чем в 2019 году. Импорт из России дизельного топлива увеличился на 3,3%, до 53,2 млн тонн. По СУГ и углю наша страна была первой по объемам поставок в Украину, по дизельному топливу наши экспортеры немного уступали компаниям из Беларуси.