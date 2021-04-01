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01.04.2021 09:00
Рубрика: Общество

В школу раньше семи лет? А стоит ли?

Текст: Ирина Ивойлова
В этом году в школу пойдут около двух миллионов первоклашек. А это значит, как минимум, шесть миллионов взрослых будут ломать голову над тем, какую школу выбрать. Ту, что поближе, но попроще, либо подальше, но посильнее? Понадобится ли в первом классе продленка? И вообще, если ребенку к сентябрю будет только шесть с половиной лет, не рано ли идти в школу? Мы задали эти вопросы директору обычной московской школы.

Вот какие советы дал родителям директор московской школы №1324 Григорий Киселев:

1. В семь и старше

Не торопитесь в школу, если ребенку к первому классу нет семи лет. Тем более, если на 1 сентября ребенку всего шесть с половиной или еще меньше.

"Родители сегодня стараются отдать ребенка в школу как можно раньше, развивают его изо всех сил, а потом приводят в коллектив, где 30 человек и выясняется, что ребенок еще не готов учиться, - рассказал "РГ" Григорий Киселев. - Был случай, когда девочку привели в школу в шесть лет, а она была психологически к этому не готова. Чуть что - в слезы. Так маме пришлось чуть не весь первый класс сидеть рядом с ней. Зачем это нужно?"

2. Подождем брата?

В семьях, где растут дети-погодки, родители иногда стараются отдать детей сразу в один класс. Либо старший ждет младшего, либо младший идет в школу на год раньше.

"Не стоит этого делать. Но если уж родители непреклонны и твердо решили отдать детей в одну параллель, то все же лучше подождать год, чем отдать младшего на год раньше", - считает директор.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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3. На дорогу - не больше 20 минут

Важна транспортная доступность. Желательно, чтобы на дорогу ребенок тратил не более 20 минут, иначе он устанет уже к первому уроку.

4. Кто Занкова не боится

Обратите внимание на программы, по которым учит школа.

"В нашей школе, например, две программы - Занков и "Школа России". Программа Занкова на какое-то время уходила из школ, но лет пять назад пришло понимание того, что отказывались от нее зря. Да, она многим родителям может показаться сложной, непривычной, но для сильных учеников она будет, возможно, интереснее, чем традиционная "Школа России", - рассказал Григорий Киселев. В его школе есть проект "Эффективная начальная школа". Он рассчитан на сильных первоклашек, которые могут пройти программу четырех лет за три года. Так вот, эффективная началка работает как раз по Занкову.

5. Смотрим на кружки и секции

Для родителей и детей важно, чтобы в школе были возможности для дополнительного образования. Как об этом узнать? Заходим на сайт выбранных школ и смотрим раздел "дополнительное образование", в том числе и "платные услуги". Чем больше список, тем больше выбор будет у ребенка.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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6. Ищем профильные классы

В первом классе мало кто думает о том, что будет к девятому или к десятому. Это понятно. И все же, поинтересуйтесь, есть ли в школе профильные классы. Если есть, то какие.

7. Откровенно - о трудном

И последнее, самый деликатный вопрос. Родители не обязаны сообщать школе диагнозы своих детей и приносить справку об инвалидности или справку из психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) о том, что ребенку необходимы особые условия для обучения. Действительно это их право. Но! Система образования устроена так, что на ребенка со статусом "инвалид" школе отпускается гораздо больше средств. Они предназначены на оплату тьюторов, дефектологов, покупку нужного оборудования, например, увеличителей для слабовидящих, специальных учебников и много другого. Справка об особых условиях из ПМПК даст школе право учить школьника по особым адаптированным программам и не предъявлять ему завышенные требования, в том числе на ОГЭ и ЕГЭ. А иначе, увы, требования будут такими же, как к остальным ученикам.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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