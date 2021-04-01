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Десятки миллионов смартфонов останутся без обновлений Android. Что случилось

Текст:   Антон Благовещенский
01.04.2021,  
17:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания LG Electronics может оставить без программной поддержки уже выпущенные смартфоны после своего ухода с рынка. Ожидается, что о судьбоносном решении покинуть рынок производитель объявит в ближайший понедельник.

Как пишет Phone Arena, по состоянию на конец 2020 года мобильное подразделение LG Electronics на протяжении 23 кварталов подряд показывало убыток.

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Бизнес по выпуску мобильных устройств планировалось продать, однако переговоры успехом не увенчались. Отмечается также, что среди всего ассортимента смартфонов LG лишь две модели получили Android 11.

Согласно данным на конец января 2021 года, рыночная доля LG на мировом рынке смартфонов не превышала трех процентов. Таким образом, речь может идти о десятках миллионов устройств, которые останутся без обновлений ОС, включая патчи безопасности.

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