Единый газовый рынок России и Беларуси появится в 2022 году

Единый газовый рынок России и Беларуси может заработать уже в следующем году. Такую точку высказал в интервью "Российской газете" посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко. "Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года", - заявил он.

По мнению посла, белорусам с россиянами нужно создать так называемый пилотный проект, потому что в Евразийском экономическом союзе единый рынок газа должен появиться к 1 января 2025 года. "А мы хотим это сделать раньше. И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру", - полагает Владимир Семашко.

Создание единой энергосистемы России и Беларуси - дело более отдаленное. По словам посла, обсуждается создание сначала объединенной системы. "Должны быть созданы одинаковые условия работы. И стоимость киловатт·часа, и, соответственно, тарифы на передачу и т.д. Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси.Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Беларусью, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт·часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы Рос-сии и Беларуси", - рассказал он. В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, здесь ее пока нет. "Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет", - прогнозирует посол.

Полностью интервью с послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко читайте в ближайших номерах "Российской газеты"