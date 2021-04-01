Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам

Суд признал Юрия Пирогова виновным в растрате в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Преображенского суда. Других фигурантов дела - Елену Журавлеву и Наталью Желобаеву - суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пирогов получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Журавлева - 6 лет 6 месяцев, Желобаева - 5 лет 10 месяцев лишения свободы. При этом Желобаева была освобождена от наказания в связи с его отбытием в СИЗО.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, по версии следствия, фигуранты с 2013 года по 2015 год растратили денежные средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей. Они выдавали подконтрольным юрлицам заведомо невозвратные кредиты, одновременно эти деньги уходили на счета других подконтрольным банкирам фирм. Кроме того, по данным следствия, Юрий Пирогов в 2015 году обманул знакомого бизнесмена почти на 112 млн рублей. Он уговорил предпринимателя купить векселя "Маст-банка" на эту сумму. Однако ценные бумаги Петров знакомому так и не передал, а погасил их в интересах подконтрольных ему юридических лиц.