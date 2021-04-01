Новости

Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
На полигоне под Красноярском нашли контейнеры с неизвестным содержимым 15:09
На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга 15:02
У ветерана пытались украсть почти 3,5 миллиона рублей 14:53
В Подмосковье мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:47
Посольство РФ в Софии "выразило сочувствие" Госдепартаменту США 14:40
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2" 14:38
Синоптики спрогнозировали необычайно теплый апрель в Москве 14:29
Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 14:25
Тренер прокомментировал дисквалификацию биатлониста Сучилова 14:17
По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга 14:14
Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 14:06
Котяков: На новую выплату на детей подано более 40 тысяч заявлений 14:02
Швейцарцы пересели на велосипеды из-за коронавируса 13:57
В Совфеде объяснили заявления Борреля о РФ провалом его поездки в Москву 13:56
В Совфеде назвали инцидент с Познером в Тбилиси спланированной антироссийской акцией 13:51
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам

Текст: Иван Егоров

Суд признал Юрия Пирогова виновным в растрате в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Преображенского суда. Других фигурантов дела - Елену Журавлеву и Наталью Желобаеву - суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пирогов получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Журавлева - 6 лет 6 месяцев, Желобаева - 5 лет 10 месяцев лишения свободы. При этом Желобаева была освобождена от наказания в связи с его отбытием в СИЗО.

Алтайскую чиновницу обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, по версии следствия, фигуранты с 2013 года по 2015 год растратили денежные средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей. Они выдавали подконтрольным юрлицам заведомо невозвратные кредиты, одновременно эти деньги уходили на счета других подконтрольным банкирам фирм. Кроме того, по данным следствия, Юрий Пирогов в 2015 году обманул знакомого бизнесмена почти на 112 млн рублей. Он уговорил предпринимателя купить векселя "Маст-банка" на эту сумму. Однако ценные бумаги Петров знакомому так и не передал, а погасил их в интересах подконтрольных ему юридических лиц.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
За сутки в России подтверждено 9169 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал