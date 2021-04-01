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01.04.2021 17:52
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самый перспективный инструмент для роста экономики

Текст: Алексей Дуэль
Технологии удаленной работы и массовый переход на цифровые сервисы, в том числе для получения и оказания государственных услуг, станут основой восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Вместе с коллегами из компании Google и АНО "Центр перспективных управленческих решений" они проанализировали изменения, произошедшие в экономике и организации управления процессами за минувший год, и выделили те из них, на которые стоит опереться в будущем.

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости
Названы наиболее успешные регионы в цифровизации здравоохранения

"Онлайн форматы ведения бизнеса, удаленные сервисы и госуслуги, технологии искусственного интеллекта - как никогда продемонстрировали актуальность в ситуации с пандемией, - прокомментировал процесс цифровизации вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - У нас был серьезный стимул для перевода на цифровой формат взаимодействия граждан с государством. Многие из этих направлений мы разворачивали, что называется "с колес", за считанные недели и даже дни".

Пандемия стала серьезным вызовом для людей, бизнеса и госуправления, признал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Василий Пушкин. По его мнению, пришлось изменить традиционные бизнес-процессы во всех отраслях. Зачастую сделать это оказалось не так просто.

"Экономический эффект цифровизации еще только предстоит установить, пока сделаны только первые шаги, процесс продолжается, - уверен Василий Пушкин. - Ситуаций для применения цифровых технологий будет становится все больше".

Как показало исследование, для бизнеса наиболее эффективными способами преодоления кризиса стали поиск дополнительного источника дохода (или выход на новые рынки) - так ответили 59% опрошенных - и повышение внутренней эффективности процессов (47% ответов).

"Цифровизация бизнес-процессов стала основным инструментом для роста эффективности, - рассказал ведущий социолог Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Павел Степанцов. - Она затронула и бизнес, и государственные орган. Причем мы выявили четкую взаимосвязь: чем больше масштаб внедрения современных технологий в организации, тем выше уровень цифрового оптимизма у людей".

Среди успешных примеров цифровизации жизни эксперты назвали портал госуслуг, роль которого во время массовой самоизоляции резко возросла.

"Сегодня важно понять, как отрасли и организации будут работать с учетом накопленного в 2020 году опыта, - заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. - Мы должны решить очень сложную задачу ― понять, какие из возникших в пандемию институтов будут обеспечивать рост благосостояния, а от каких лучше отказаться. Правительство активно предпринимает необходимые шаги для преодоления последствий пандемии: в первую очередь это обеспечение макроэкономической устойчивости и недопущение макроэкономических дисбалансов. Мы пошли на беспрецедентный рост бюджетных расходов в 2020 году, и это было правильно. На антикризисные меры было направлено порядка 4,6% ВВП, при этом спад экономики составил немногим более 3%, что качественно отличает Россию от других стран. Если бы направили 10% на поддержку, это вызвало бы катастрофу из-за инфляционного обесценивания доходов".

Сейчас главная задача государства - выступить в роли инвестора, вложиться в транспортную, цифровую и социальную инфраструктуру, считает Владимир Мау. Они станут источниками повышения производительности, их развитие создаст условия для дальнейшего экономического роста и роста благосостояния населения, считает он.

Цифровизация принесла самые неожиданные возможности для повышения эффективности. Например, внедрение цифровых технологий в повседневную деятельность правительства Мурманской области позволило сократить время совещаний на 45%, отметил глава региона Андрей Чибис.

Фото: istock
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"Когда в разгар пандемии мы отправили на дистанционку больше половины сотрудников администрации и увидели, что эффективность госуправления не падает, стали думать, что расходы на офисы можно и сократить, - пояснил Андрей Чибис. - Удаленка позволила без потерь для качества управления регионом передали часть машин гаража областного правительства медикам, чтобы они могли посещать заболевших ковидом".

В Якутии авральная цифровизация здравоохранения и образования обернулась благом для жителей удаленных поселений: ученики малокомплектных на дистанте смогли "посещать" уроки лучших педагогов, а обратившиеся за лечением на фельдшерско-акушерские пункты - телемедицинские консультации врачей ведущих клиник страны, добавил глава республики Айсен Николаев.

"То, что госслужащие могут работать не только из кабинетов - это настоящий перелом сознания, - отметила академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук. - Но ведомства смогли организовать так работу и это очень большое достижение. Причем ее результат все смогли оценить очень наглядно. Работа того же портала госуслуг или организация новогодних выплаты на детей, которые пришли всем родителям без заполнения лишних заявлений, - это другое качество госуправления, которое люди почувствовали непосредственно на себе".

Экономика

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