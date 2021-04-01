Фальков: Нет намерений препятствовать международному сотрудничеству ученых

- У нас нет желания что-то запретить или кому-то навредить, - подчеркнул министр. - Сотрудничество вузов немыслимо без работы с коллегами из-за рубежа. У нас огромное количество совместных проектов, есть линейка международных грантов у РНФ. Мы, напротив, стимулируем наши вузы и НИИ к тому, чтобы подобные проекты появлялись чаще.

Валерий Фальков напомнил о строительстве нового синхротрона СКИФ в Новосибирской области и о запущенном в марте Байкальском глубоководном нейтринном телескопе Baikal-GVD - в обоих случаях это международная коллаборация. Кроме того, российские ученые активно участвуют в зарубежных проектах класса "мегасайнс", например, в ЦЕРНе.

- Если возникают какие-то частные сложности, министерство всегда готово прийти на помощь, разобраться, - подчеркнул Фальков. - Кажется, часть коллег излишне драматизируют ситуацию.

Фальков отметил, что пока закон не принят, его можно и нужно обсуждать.