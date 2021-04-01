Фальков: Пробелов в знаниях у выпускников вузов в этом году не будет

Отсутствие практических занятий из-за карантина в 2020/2021 году не отразится на уровне подготовки нынешних выпускников вузов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Многие вузы, прежде всего инженерные и медицинские, восполнили недостающие практические навыки, которые обычно получают в ходе практики, - отметил министр в эфире РБК в четверг. - Да, пришлось перенести некоторые практические занятия. Но первые две месяца учебного года ребята учились очно. Удаленка была с ноября 2020-го по февраль 2021-го. Сейчас вузы уже открылись, и это позволяет нам говорить о том, что все необходимые навыки выпускники получат.

По словам министра, работодателям абсолютно не о чем беспокоиться.

- А что касается студентов-медиков, то они в этот год прошли в этот год настоящее горнило - и те, кто входил в красную зону, и те, кто был на практике рядом, - подчеркнул Фальков. - Они выросли не только профессионально. В таких почти военных условиях формируется личность, а не только профессионал. Это поколение медиков будет особенно сильным.