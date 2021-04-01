ФАС согласовала двукратное снижение предельной цены на "ЭпиВакКорону"

Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение предельной цены на вакцину "ЭпиВакКорона". Максимальная стоимость препарата составит 4210 рублей вместо 9541 рубля, сообщают РИА Новости.

Предполагается, что вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой - одна доза (0,5 мл).

"ЭпиВакКорона" - вторая вакцина, зарегистрированная в России (первая - "Спутник V"). Разработчик - новосибирский центр "Вектор". В начале марта Минздрав одобрил ее для вакцинации пожилых людей.