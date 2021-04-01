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01.04.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Финомбудсмен объяснил, как вернуть "съеденные" банкоматом деньги

Текст: Роман Маркелов
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Клиенты банков, которым не удалось решить с ними вопрос по поводу "съеденных" банкоматов наличных, могут обращаться в службу финансового омбудсмена. Об этом сообщил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты

Он уточнил, что в службу можно обратиться в том числе если деньги не зачислились на счет при внесении наличных через банкомат или когда банкомат не выдал деньги при снятии наличных с карты. Воронин также посоветовал при выдаче средств всегда проверять чек и баланс счета, не отходя от банкомата.

"Если все же банкомат не выдал деньги или не зачислил, нужно сообщить об этом на "горячую линию" кредитной организации, чьим банкоматом воспользовался потребитель, не отходя от самого банкомата. Как правило, необходимая информация с номерами телефонов указана на самом аппарате", - посоветовал он.

С 2021 года служба главного финансового уполномоченного работает в полную силу, начав решать досудебные споры граждан с банками, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и кредитными потребительскими кооперативами. До этого жалобы омбудсмену можно было подавать только на страховые компании и микрофинансовые компании. Все обращения в службу бесплатные, но перед этим нужно попытаться решить вопросы с финансовой организацией. Главный финансовый уполномоченный решают споры имущественного характера с размером требований до 500 тысяч рублей.

Экономика Финансы

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