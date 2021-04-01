Фристайлистка Демидова: Россияне показали потрясающие результаты на ЧМ

Обладательница Кубка мира сезона-2019/2020 по фристайлу в дисциплине хаф-пайп, участница Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Валерия Демидова отмечает окончание международного сезона на спортивно-музыкальном фестивале New Star Camp в Сочи, который продлится до 4 апреля.

Отпраздновать действительно есть что. На чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Аспене российские спортсмены завоевали 14 медалей, в том числе шесть золотых. А на юниорском ЧМ в Красноярске в нашей копилке 21 награда, в том числе девять золотых. Многие герои главного старта сезона приехали на склоны "Роз Хутор": кто потренироваться перед апрельским чемпионатом России, кто отдохнуть.

Валерия Демидова: В этом году наша сборная отлично выступила и на чемпионате мира, и на первенстве мира. Столько медалей во всех дисциплинах завоевали. К сожалению, мое выступление получилось не таким продуктивным, я не смогла выполнить свою программу. Но безумно счастлива за всех девчонок и ребят, кто смог попасть в финалы, заработать медали. Российские спортсмены показали просто прекрасные результаты. Особенно с учетом, что в следующем году нас ждет Олимпиада.

Вы приехали на фестиваль посоревноваться, все-таки проявить себя или развлечься?

Валерия Демидова: Для меня это чисто отдых, общение с друзьями. Приезжаю уже второй раз. Всегда с огромными ожиданиями. И они оправдываются. В прошлом году фестиваль отменился из-за пандемии. В этом все приехали голодные: хотят отдыха, настроения, прилива сил, энергии. Мы мало катались в этом году. Это катание всем необходимо. Так что недостатка в участниках соревнований и контестов тут не будет. Если сама не заявлюсь как спортсменка, то поработаю судьей.

Лера оказалась права. Зрелищных трюков на фестивале хватает. Сегодня прошли соревнования на биг-эйре. У девушек отличилась двукратная победительница юниорского чемпионата мира 2021 по фристайлу (биг-эйр, слоупстайл) Ксения Орлова. Она выиграла в дисциплине горные лыжи. Помимо сегодняшней победы, в стартовом контесте фестиваля она также завоевала два приза за выполнение лучшего трюка.

- Для меня это небольшая тренировка. Но больше тусовка - для настроения, удовольствия, - призналась Ксения "РГ". - Но спортивный момент тоже присутствует. Здесь очень классный сноупарк. Атмосфера фестиваля веселая, бодрящая. Ну и приятно получить подарки и призовые.

Призовой фонд стартового контеста фестиваля составил 200 тысяч рублей. Победители получили по 30 тысяч, остальная сумма была распределена между 17 райдерами, исполнившими по мнению судей лучшие трюки. Среди них была и наша чемпионка Ксения Орлова.