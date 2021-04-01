ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

ФСБ предотвратила теракт на объекте топливно-энергетического комплекса сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России.

Отмечается, во время операции по нейтрализации предполагаемого террориста сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.