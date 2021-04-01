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01.04.2021 14:38
Рубрика: В мире

Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Трубопровод EUGAL в Германии достиг полной мощности прокачки. Об этом сообщила компания-оператор Gascade. Планируется, что именно EUGAL будет принимать газ из "Северного потока-2". Таким образом, фактически он является сухопутной частью строящегося газопровода.

Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"

Первая нитка EUGAL мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года. Она временно транспортирует часть газа, поступающего по газопроводу "Северный поток".

Вторую нитку планировалось ввести в эксплуатацию 1 января, но позднее срок был перенесен на 1 апреля. Gascade отмечает, что мощность транспортировки газа расширена до 55 миллиардов кубометров в год.

Длина EUGAL составляет 480 километров. Трубопровод проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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