Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"

Трубопровод EUGAL в Германии достиг полной мощности прокачки. Об этом сообщила компания-оператор Gascade. Планируется, что именно EUGAL будет принимать газ из "Северного потока-2". Таким образом, фактически он является сухопутной частью строящегося газопровода.

Первая нитка EUGAL мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года. Она временно транспортирует часть газа, поступающего по газопроводу "Северный поток".

Вторую нитку планировалось ввести в эксплуатацию 1 января, но позднее срок был перенесен на 1 апреля. Gascade отмечает, что мощность транспортировки газа расширена до 55 миллиардов кубометров в год.

Длина EUGAL составляет 480 километров. Трубопровод проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе.