Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов обсудил со своим армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе. Как сообщили в министерстве обороны РФ, Герасимов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Армении Артак Давтян провели в четверг 1 апреля телефонные переговоры.

В ходе беседы начальники генштабов обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции. Кроме того, Герасимов и Даватян побеседовали о состоянии и перспективах военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.