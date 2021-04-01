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01.04.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Уголовное дело за миллион

По запросу Александра Бастрыкина началось расследование о крупной судейской взятке
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
В четверг стало известно решение Высшей квалификационной коллегии судей по делу своего коллеги из Ставропольского края Вадима Петрова. Он до недавнего времени был судьей Георгиевского городского суда. Вадима Петрова задержали в октябре 2020 года за получение взятки в крупном размере.

О сути этого дела корреспонденту "РГ" рассказали в Следственном комитете. Обстоятельства его весьма пикантны. Судья Петров рассматривал некое уголовное дело, где защитницей обвиняемого была его сожительница и мать его ребенка адвокат Инга Минасян.

О том, что это было за дело, следствие не говорит. Но уточняет, что судья получил от защитницы 1 миллион рублей. Взятку дали за то, что судья оставит обвиняемого под домашним арестом и потом не очень строго накажет - даст 4,5 года лишения свободы.

Получается, что именно судья сам предложил такой вариант адвокату. У следователей есть видео, где судья выходит прямо из совещательной комнаты и общается с адвокатом.

А еще на этой оперативной записи слышно, как судья просит ее положить деньги и шепотом говорит, что пересчитывать их не будет.

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Бывший судья Вадим Петров лично приехал на заседание Высшей квалификационной коллегии судей.

По правилам, ему дали слово, и он настаивал, что никаких взяток не брал. А вот адвокат сама постоянно пыталась инициировать их общение, от которого он всячески старался убежать. Петров в своем выступлении на заседании настаивал, что целью адвокатессы было любой ценой помешать его участию как судьи в этом уголовном деле.

Именно поэтому она провоцировала его, инициировала всевозможные "внепроцессуальные разговоры", которые потом записывала и монтировала.

Представители судьи Петрова пытались убедить коллегию судей, что в материалах на него есть многочисленные нарушения, которые допускали спецслужбы при проведении оперативно-разыскной деятельности, многие из которых носили процедурный характер.

Выслушав все стороны, Высшая квалификационная коллегия судей, посовещавшись, согласилась на возбуждение уголовного дела.

Судья Вадим Петров - уже второй судья с начала этого года, которого Коллегия судей посчитала возможным "отдать" ведомству Александра Бастрыкина для расследования уголовного дела. На самом деле подобных случаев бывает по одному-два за год.

Фото: iStock
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По нашему закону судьи относятся к так называемым спецсубъектам, то есть людям, которых нельзя просто так взять и задержать, арестовать и возбуждать против них уголовное дело. Трогать таких граждан можно лишь при соблюдении строгих правил.

Кроме судей к спецсубъектам относятся депутаты, адвокаты и еще несколько категорий граждан. Но судьи стоят во главе этого списка "неприкасаемых". Поэтому любые следственные действия против судей можно производить не иначе как с разрешения Высшей квалификационной коллегии. Еще важный момент - писать туда с просьбой дать разрешение привлечь судью к ответственности имеет право только глава правоохранительного ведомства - в нашем случае лично Александр Бастрыкин.

На заседании коллегии судьи выслушают, какие доводы против человека приводит глава Следственного комитета РФ и какие аргументы есть у самого судьи или у его представителей. И лишь потом члены коллегии откажут следствию или согласятся с ним.

Этой долгой, но обязательной процедурой, кстати, и объясняются огромные сроки между самим моментом совершения преступления и началом предварительного расследования. И не важно, речь идет о судье действующем или о том, который уже в отставке.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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