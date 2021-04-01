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01.04.2021 15:46
Рубрика: Общество

Главный по цифре: чем займутся цифровые проректоры в вузах

Текст: Мария Агранович
К началу нового учебного года в российских вузах должна появиться новая должность - цифровой проректор. Такое поручение министерству науки и высшего образования дал на мартовской встрече с ректорами в Казани вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новость волной прошлась по вузам. Еще один проректор? Зачем? Но на том же совещании было поручено добавить в программы развития вузов разделы по цифровому "апгрейду", а учебные программы "сдобрить" модулями, развивающими у студентов цифровые навыки. И глава Минобрнауки Валерий Фальков пообещал: стандарты вузовского образования изменятся в самое ближайшее время. Учитывая такой фон, необходимость проректора по цифре в вузе выглядит вполне актуально и перспективно. Разберемся, что к чему.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Число проректоров в каждом вузе - разное. Этот пункт - на усмотрении руководителя. Например, в МГТУ им. Баумана их 9, в СПбГУ - 8. А в МГУ - 16. И это понятно - число проректоров во многом зависит от размера университета, количества направлений, числа иностранных студентов. Впишется новая должность в эту систему? Пока одни шепчутся в интернете о том, нужно это или нет, в некоторых вузах "цифровики" уже приступают к работе. Например, с 1 апреля проректор по цифре есть в Дальневосточном федеральном университете.

- Вопреки разговорам, новая должность не равна, скажем, позиции IT-директора, - рассказал "РГ" проректор по цифровизации ДВФУ Николай Заривной. - "Цифровой" проректор шире смотрит на вопросы так называемой "цифровой зрелости" университета. Чтобы к ней прийти, нужно оцифровать не только рабочие процессы, но и само обучение.

Надо сказать, что в тех вузах, которые уже давно и активно используют цифровые технологии, новость о "цифровом" проректоре восприняли спокойно.

- Когда университет готовит кадры для цифровой экономики, ведет подготовку специалистов по IT-специальностям, очевидно, что его внутренний ресурс укомплектован, - считает проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. - Более того, в технологических вузах каждый проректор и так, в той или иной степени, отвечает за развитие цифровых процессов, и кадровых проблем тут не возникнет.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Но цифровизация должна касаться всех вузов в стране, независимо от их профиля, подчеркивает Тарасов. Ведь сегодня это, в первую очередь, связано с качеством самого образования и уровнем подготовки будущих специалистов. Неважно, в каком вузе учатся студенты, уровень знаний и возможность доступа к современным технологиям должны быть одинаковы. Поэтому человек, отвечающий за это, необходим.

В Тверском госуниверситете вопросами цифровизации занимается проректор по цифровому развитию и информационным технологиям. Как рассказала ректор Людмила Скаковская, в ТвГУ есть свое цифровое образовательное пространство, а еще на базе вуза открыта первая региональная киберспортивная школа, где занимаются более 30 человек.

В Костромском госуниверситете по линии "цифры" работают уже лет пять: все связанные с этим вопросы координирует первый проректор.

- У каждого студента сегодня, конечно, должны быть знания, позволяющие свободно работать с информационными технологиями. Это сейчас в центре внимания университета, - отмечает ректор Александр Наумов.

Фото: Сергей Куксин
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Во Владивостокском госуниверситете экономики и сервиса департамент цифрового развития появился лишь месяц назад, а "цифровой проректор" работает в университете с начала нынешнего года. Но, по сути, вуз "живет" цифрой еще с конца 90-х годов ХХ века. Главным по "цифре" там стал доктор экономических наук, профессор Владимир Крюков. Его "бэкграунд" - 20 с лишним лет работы по ИТ-тематике и создание уникальной концепции "Электронный кампус университета".

Ответственные за цифру есть, как оказывается, во многих вузах и не первый год. Зачем же тогда отдельная должность?

- Пока нет единой программы цифровой трансформации, которая была бы утверждена профильными ведомствами, - говорит гендиректор Университета 20.35 Нина Яныкина. - А появление в вузах "цифровиков" позволит университетам гораздо быстрее достичь цифровой зрелости. Самое важное в работе нового проректора - умение обращаться с данными и принимать решения на их основе. Причем, решения разные - и по учебным программам, и по управленческим моментам.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Осталось дождаться официальных рекомендаций от Минобрнауки. Работа над ними, как рассказали "РГ" пресс-службе ведомства, идет полным ходом.

- Для того, чтобы быть в авангарде образовательных процессов, необходимо серьезное ускорение цифровой трансформации образования, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки. - Появление должности профильного проректора, который будет отвечать за вопросы цифровизации вуза, позволит сделать это в максимально сжатые сроки.

Мнение

Владимир Зернов, ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России:

- Несомненно, в вузе должен быть ответственный за цифровизацию, как бы ни называлась его должность. Но гораздо важнее системные меры. Прежде всего, нужны единые правила работы вузов в дистанционном режиме, современное оборудование, качественный контент как в офлайн-, так и в онлайн-режиме.

Анна Маркс, директор Института прогрессивного образования:

- Важно, чтобы проректором по цифре стал не "главный по железу", а профессионал, который сможет грамотно, творчески внедрять технологии в учебный процесс. Это человек, у которого есть видение развития образовательных технологий лет на 10 вперед.

Готовых проректоров по цифровизации сейчас очень мало. Фактически речь идет о принципиально новой профессии на стыке информатизации и педагогики. Этих специалистов нужно тщательно подбирать, отправлять на учебу и обмен опытом в ведущие мировые университеты, как только появится такая возможность.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Реформа образования

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