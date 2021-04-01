Хуснуллин: Строительная отрасль впервые пережила кризис без потерь

Количество построенного жилья за первые два месяца года превысило показатели начала прошлого года на 13%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

К началу марта в стране было введено 11,2 млн кв.м жилья, сказал Хуснуллин. Благодаря принятым антикризисным мерам, программе льготной ипотеки строительная отрасль впервые пережила экономический кризис без потерь, отметил он.

"Нам удалось не просто достигнуть показателя прошлого года, но и перевыполнить его. В 2020 году введено 82,184 млн. кв. метров жилья, в 2019 году - 82,041 млн. кв. метров жилья. Ввод на душу населения 0,561 кв. м. Показатель национального проекта выполнен на 106,7%" - отметил вице-премьер.

В 10 регионах объем ввода на человека составил более 0,8 кв. м, добавил он. Это Ленинградская, Московская, Калининградская, Липецкая, Тюменская, Сахалинская, Ульяновская, Калужская области, Краснодарский край и Севастополь. "Среди этих регионов есть и те, кто исторически строит много жилья, так и те, где в прошлом году были достигнуты хорошие показатели за счет грамотной работы", - подчеркнул Хуснуллин.

При принятии решения о дальнейшей судьбе льготной ипотеки, которое будет принято ближе к июлю, будет учитываться комплекс показателей, в том числе изменение цен на недвижимость в каждом регионе, отметил он.