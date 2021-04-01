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Текст:   Марина Трубилина 
13:36 01.04.2021

Хуснуллин: Строительная отрасль впервые пережила кризис без потерь

Количество построенного жилья за первые два месяца года превысило показатели начала прошлого года на 13%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

К началу марта в стране было введено 11,2 млн кв.м жилья, сказал Хуснуллин. Благодаря принятым антикризисным мерам, программе льготной ипотеки строительная отрасль впервые пережила экономический кризис без потерь, отметил он.

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"Нам удалось не просто достигнуть показателя прошлого года, но и перевыполнить его. В 2020 году введено 82,184 млн. кв. метров жилья, в 2019 году - 82,041 млн. кв. метров жилья. Ввод на душу населения 0,561 кв. м. Показатель национального проекта выполнен на 106,7%" - отметил вице-премьер.

В 10 регионах объем ввода на человека составил более 0,8 кв. м, добавил он. Это Ленинградская, Московская, Калининградская, Липецкая, Тюменская, Сахалинская, Ульяновская, Калужская области, Краснодарский край и Севастополь. "Среди этих регионов есть и те, кто исторически строит много жилья, так и те, где в прошлом году были достигнуты хорошие показатели за счет грамотной работы", - подчеркнул Хуснуллин.

При принятии решения о дальнейшей судьбе льготной ипотеки, которое будет принято ближе к июлю, будет учитываться комплекс показателей, в том числе изменение цен на недвижимость в каждом регионе, отметил он.

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