Инвесторы поставили рекорд по покупке участков под строительство жилья

Инвесторы начали активно вкладываться в участки под строительство жилья, сообщает CBRE.

В первом квартале нынешнего года объем инвестиций в недвижимость России оказался примерно таким же, как год назад - 67 млрд рублей против 68 млрд в начале 2020 года. Однако структура инвестиций кардинально изменилась. Объем вложений в участки под жилое строительство увеличился более чем в 2,5 раза и достиг рекордного для рынка квартального значения. Его доля в объеме инвестиций за квартал составила 71%, в прошлом году было лишь 34%. Инвестиции в жилую недвижимость достигли 48 млрд рублей.

Всплеск вложений в этот сегмент вызван увеличением как числа сделок, так и среднего размера сделки (1,6 млрд руб. в 2020 году против 2,1 млрд руб. в этом году). "Такая динамика была ожидаема на фоне роста цен на жилую недвижимость, - отмечают в CBRE. - Хорошие финансовые результаты за прошлый год побуждают многих девелоперов развиваться и искать площадки для новых проектов".

Доля вложений в коммерческую недвижимость (офисы, ритейл, склады, отели, многофункциональные комплексы), напротив, снизилась до минимального за последние годы значения - до 29%.