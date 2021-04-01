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01.04.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Инвесторы поставили рекорд по покупке участков под строительство жилья

Текст: Марина Трубилина

Инвесторы начали активно вкладываться в участки под строительство жилья, сообщает CBRE.

Названы 11 регионов, где почти не строятся многоэтажки

В первом квартале нынешнего года объем инвестиций в недвижимость России оказался примерно таким же, как год назад - 67 млрд рублей против 68 млрд в начале 2020 года. Однако структура инвестиций кардинально изменилась. Объем вложений в участки под жилое строительство увеличился более чем в 2,5 раза и достиг рекордного для рынка квартального значения. Его доля в объеме инвестиций за квартал составила 71%, в прошлом году было лишь 34%. Инвестиции в жилую недвижимость достигли 48 млрд рублей.

Всплеск вложений в этот сегмент вызван увеличением как числа сделок, так и среднего размера сделки (1,6 млрд руб. в 2020 году против 2,1 млрд руб. в этом году). "Такая динамика была ожидаема на фоне роста цен на жилую недвижимость, - отмечают в CBRE. - Хорошие финансовые результаты за прошлый год побуждают многих девелоперов развиваться и искать площадки для новых проектов".

Доля вложений в коммерческую недвижимость (офисы, ритейл, склады, отели, многофункциональные комплексы), напротив, снизилась до минимального за последние годы значения - до 29%.

Экономика Недвижимость

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