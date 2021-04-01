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01.04.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги

Текст: Алексей Дуэль

Программные продукты на основе технологии искусственного интеллекта и больших данных, предназначенные для решения проблем руководителей и жителей регионов России, создадут 8 тысяч участников международного конкурса цифровых решений World AI & Data Challenge. Об этом объявил на церемонии открытия соревнования вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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"Алгоритмы никогда не будут нам угрожать, если мы будем ответственно к ним подходить, наоборот, они будут работать, чтобы нашим гражданам лучше жилось, - заявил Дмитрий Чернышенко. - Правительство тоже использует искусственный интеллект для обработки информации и оценки документов. Сейчас мы продвигаемся ко второму пакету мер поддержки IT-отрасли. Около 6 млрд рублей будет выделено на инвестиции в создание общественных дата-центров, поддержку стартапов и обучение специалистов".

Участникам конкурса предстоит решить практические задачи, поставленные руководителями 43 регионов России, отметила глава "Агентства стратегических инициатив" Светлана Чупшева. В прошлые годы участники конкурса разработали проекты, которые помоги региональным властям решить справиться с высокой аварийностью на дорогах или сложностями с получением гражданами социальных услуг. На этот раз свои разработки представят 8 тысяч программистов.

"Государственные органы не имеют права на ошибку, - сказал замглавы Минцифры Олег Качанов. - Поэтому мы смотрим за растущими в конкурентной среде идеями и проектами, выбираем лучшее и интегрируем в свои сервисы. Сейчас готовятся изменения подхода к государственным IT-разработкам, чтобы упростить участие в них для маленьких компаний. Ведь именно им проще, чем крупным разработчикам, придумывать что-то новое".

Подведение итогов конкурса запланировано на осень.

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