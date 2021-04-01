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01.04.2021 19:00
Рубрика: В мире

Начало новой эпохи

История и народ выбрали Коммунистическую партию Китая
Текст: Чжан Ханьхуэй (Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации)
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Необходимо помнить 1921 год. Это не начало века, а, ни много ни мало, начало новой эпохи: на маленькой лодке в Цзясине, Чжэцзян, Китай, состоялся I Съезд КПК, на котором обсудили все вопросы, стоящие на повестке дня, и торжественно объявили о создании Коммунистической партии Китая. Создание КПК имеет историческое значение, начавшее новую эру. Ее появление подобно маяку, который озарил собой восточный мир. Китайский народ обрел новый путь, а международная ситуация претерпела большие изменения. С тех пор Коммунистическая партия Китая начала вести китайский народ к осуществлению великой революции, осуществлению великого строительства, осуществлению великих реформ ради неустанной борьбы за великое возрождение китайской нации.
Посол Чжан Ханьхуэй: Сегодня социализм с китайской спецификой вступил в новую эру. Фото: РИА Новости Посол Чжан Ханьхуэй: Сегодня социализм с китайской спецификой вступил в новую эру. Фото: РИА Новости
Посол Чжан Ханьхуэй: Сегодня социализм с китайской спецификой вступил в новую эру. Фото: РИА Новости

Появление Коммунистической партии Китая было исторически неизбежно. Китай того времени был бедным и слабым, сполна пережив притеснения со стороны мировых держав. Чтобы спасти нацию и страну, различные классы и политические силы Китая вступили на историческую арену и предлагали множество решений по спасению страны, но все они закончились неудачей. Непрерывно сталкиваясь с поражениями, люди постепенно осознали, что для успеха китайской революции необходимы передовой класс и партийное руководство. Октябрьская революция, подобная пушечному залпу, принесла в Китай идеи марксизма-ленинизма. Сравнив и изучив всю информацию, передовики нашли способы решения проблем Китая в научной теории марксизма-ленинизма. Слияние марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением породило Коммунистическую партию Китая. Образование КПК предоставило китайской революции основу, с тех пор китайская нация обрела новый ориентир. Партия, на момент создания в которой состояло всего 50 человек, на протяжении 28 лет вела китайский народ через кровопролитные сражения, положив конец порабощению китайской нации империализмом, феодализмом и бюрократическим капитализмом, основав новый Китай и начав новую страницу в истории Китая.

Коммунистическая партия Китая всегда представляла коренные интересы самых обширных народных слоев. Одна из основных причин, по которой КПК одержала победу в революции и успешно построила социализм, заключается в том, что партия получила искреннюю поддержку и любовь самых широких народных масс. Когда нация сталкивается с кризисом, а народ - с трудностями, члены КПК всегда наступают и атакуют. Коммунистическая партия Китая происходит из народа, держится на народе и служит народу. У нее нет собственных особых интересов. Позиция народа - это основная политическая позиция Коммунистической партии Китая. Это та самая черта, отличающая марксистскую партию от других партий. История многократно показывала, что если партия или власть получала поддержку общества - она процветала, если теряла ее - она погибала. Причина того, почему КПК выросла из партии с чуть более чем 50 членами в партию с более чем 92 миллиона членов, заключается в том, что реализация, защита и развитие коренных интересов всех слоев общества были и являются исходной точкой и конечной целью всей работы партии и государства, а ключевыми критериями для оценки достижений и неудач этой работы всегда были поддержка или несогласие народа, его одобрение или отторжение, радость или несчастье, отклик или отказ. Уровень поддержки китайского народа Коммунистической партии Китая и правительства Китая во главе с КПК на протяжении нескольких лет превышает 90%. Это максимальная уверенность в том, что КПК сможет преодолеть все трудности и риски.

Руководство Коммунистической партии Китая является основной гарантией великого возрождения китайской нации. Оглядываясь назад на ход революции, строительства и реформ в Китае в прошлом веке, можно увидеть, что именно благодаря сильному руководству КПК народ Китая смог добиться независимости, свободы и освобождения; постоянно добиваясь огромных достижений в процессе государственного строительства и развития, китайская нация совершила стремительный скачок - встала на ноги, разбогатела и окрепла. Сегодня социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а великое возрождение китайской нации достигло важной точки в истории: всестороннее построение среднезажиточного общества уже вопрос ближайшего будущего, и начинается новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства. Вместе с тем мы также отчетливо осознаем, что путь вперед не может быть гладким. В условиях серьезных изменений в мире, которых не было более ста лет, в процессе построения экономической, политической, культурной, общественной и экологичной цивилизации Китай непременно столкнется с различными трудностями и рисками. Однако практически столетняя история показывает: поддерживая руководство КПК и объединив усилия, китайский народ может преодолеть все вызовы, открыть новые горизонты и двигаться по пути к светлому будущему.

Столетняя история Коммунистической партии Китая - это также история развития китайско-российских отношений, прошедших бесчисленное количество испытаний и трудностей

Столетняя история Коммунистической партии Китая - это также история развития китайско-российских отношений, прошедших бесчисленное количество испытаний и трудностей, постепенно созревших и вступивших в новую эпоху. В этом году исполняется не только 100 лет со дня основания КПК, но и 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Обе стороны договорились продлить договор и наполнить его содержанием новой эпохи. Это знаменательный исторический момент в китайско-российских отношениях и их новая отправная точка. Будучи отношениями между двумя крупными государствами с наивысшими степенью взаимного доверия, уровнем сотрудничества и стратегической ценностью, сплоченное "объединение Китая и России", подобное горе, не только приносит огромные выгоды народам двух стран, но и всегда остается надежной опорой мира и стабильности во всем мире. Мы твердо верим, что под стратегическим планированием и руководством двух глав государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху будут еще более богатыми, их фундамент будет еще глубже и прочнее, а перспективы еще более обширными, что позволит внести огромный вклад в развитие и возрождение двух стран, а также в процветание и спокойствие во всем мире.

В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Китая

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