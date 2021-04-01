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01.04.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Меняются условия назначения пособий на детей от трех до семи лет

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
После 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Теперь ее размер варьируется в зависимости от доходов. Нуждающиеся семьи смогут получать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем по стране это, соответственно, 5,6, тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей, уточнили в минтруде.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Манукиян

Если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%, а в случае необходимости и до 100% этого самого минимума.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
На госуслугах будут консультировать о выплате на детей от 3 до 7 лет

Как это считается на примере семьи из четырех человек, которые живут в Московской области, где региональный прожиточный минимум - 13,6 тыс. руб., а минимум на ребенка - 13,5 тыс. руб.: половину минимума на ребенка (6765 рублей) семья получит, если ее среднедушевой доход - от 12567 до 13579 рублей в месяц. Благодаря пособию его удастся подтянуть до размера прожиточного минимума, а значит вывести семью из черты бедности. Если доход от 5208 до 12567 рублей в месяц на каждого члена семьи, выплата составит 75% от подмосковного прожиточного минимума на ребенка, или 10178 рублей. Если среднедушевой доход окажется еще ниже, то семье назначат пособие в максимальном размере - 13531 рубль в месяц.

Семьям, которые обратятся за выплатой после 1 апреля впервые, она будет назначена сразу с учетом новых правил. Те, кто ее уже получает, сможет подать заявление на перерасчет. Если семья подходит по новым требованиям, то она станет получать пособие в новом размере и получит доначисления за период с 1 января 2021 года, если к тому моменту 3 года ребенку уже исполнилось.

Правила расчета нуждаемости семьи также меняются. Впервые при расчете ее среднедушевого дохода будут учитывать детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Еще одно новшество - пособие можно будет получать и на опекаемых детей.

Сведения о доходах учитываются за период в один год, который завершился за 4 месяца до подачи заявления. Посчитают доход от трудовой и предпринимательской деятельности родителей, а также пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты всех членов семьи.

Вводится правило "нулевого дохода". Должны быть объективные причины того, что у взрослых членов семьи на протяжении 12 месяцев не было доходов от трудовой, предпринимательской деятельности, пенсии или стипендии. Нулевой доход считается оправданным, если родитель ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком, лечился, учился по очной форме обучения, был безработным, служил в армии. "Нулевым" может быть доход у одного из родителей в многодетной семье или у единственного родителя.

Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады

Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи. Семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор. Пособие будет назначено вне зависимости от площади жилого помещения, если у семьи один дом или одна квартира. Но если у нее, например, две или три квартиры, то право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи, если домов несколько, то их площадь не должна превышать 40 кв. м на одного члена семьи. Оцениваться материальное положение семьи будет комплексно. Недвижимость и транспорт, предоставленный в качестве меры социальной поддержки, не учитывается. Автомобилей может быть два у многодетных семей или у семей, в которых живет гражданин с инвалидностью.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг и лично при обращении в МФЦ.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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