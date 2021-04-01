Кабмин готовит новый механизм привлечения инвестиций в регионы

Для привлечения инвестиций в новые проекты и реализацию национальных целей развития в правительстве обсуждается создание нового механизма, который также будет способствовать развитию инфраструктуры регионов. "Он подразумевает привлечение средств из федерального бюджета, разумеется на возвратной основе и под контролем за их целевым использованием", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Глава правительства напомнил о поручении президента подготовить конкретные предложения по реструктуризации региональной задолженности и развитию инфраструктуры. "Надо все сделать максимально оперативно, прежде всего чтобы обеспечить стабильность региональных финансов", - подчеркнул Мишустин. На определение параметров финансовой помощи субъектам Федерации президент отвел две недели.

В период распространения коронавируса правительство приняло ряд мер для снижения нагрузки на региональные бюджеты. "Это дало хороший результат - ситуация нормализовалась. Сейчас доходы большинства субъектов снова растут. Теперь эти тенденции нужно укрепить. Необходимы дополнительные шаги", - сказал премьер-министр.