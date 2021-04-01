Кабмин предложил разрешить участие в заседаниях судов с помощью смартфонов

Кабинет министров на заседании рассмотрел законопроект, совершенствующий порядок применения электронных документов в судопроизводстве, а также регламентирующий удаленное участие в заседаниях с помощью личных смартфонов или планшетов.

Чтобы облегчить гражданам возможность участия в судебном процессе в дистанционном режиме, правительство вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. "Это значительный объем дел, которые затрагивают споры о собственности и целый ряд других, важных юридических вопросов. Их можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции", - пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также закрепляется возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме. "Направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный Суд", - подчеркнул глава правительства. Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе.