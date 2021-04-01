Кабмин утвердил план по реализации стратегии иммунопрофилактики

Кабмин утвердил план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России до 2035 года, который содержит в том числе расширение национального календаря прививок и оказание государственной поддержки производителям новых вакцин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте российского правительства.

В пресс-службе отметили, что в национальный календарь прививок РФ будет включен максимально полный перечень инфекционных заболеваний, которые контролируются вакцинами. "В частности, национальный календарь пополнят вакцины против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции, вируса папилломы человека", - говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

В план включено 65 мероприятий по шести различным направлениям: оптимизация национального календаря прививок (как профилактических, так и по эпидемиологическим показателям), совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики, стимулирование научных разработок и локализация в России полного цикла производства вакцин, мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации и повышению осведомленности граждан о пользе вакцинации.

Утвержденная правительством в сентябре 2020 года стратегия развития иммунопрофилактики предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95 процентов.