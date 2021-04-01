Кабмин выделит 1 млрд на инновационные проекты в промышленности

Правительство направит один миллиард рублей на софинансирование инновационных проектов отобранных министерством промышленности и торговли на конкурсной основе. Средства будут направлены в 25 регионов и помогут ускорить модернизацию и развитие предприятий.

"Правительство продолжит поддерживать инновационные проекты в сфере промышленности, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. - Это наши стратегические инвестиции в будущее, которые дают импульс социально-экономическому развитию регионов, формируют точки роста, создают рабочие места и способствуют повышению доходов людей".