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01.04.2021 15:00
Рубрика: Общество

Как конструктивная злость помогает решать конфликты на работе

Текст: Николай Грищенко
Народная мудрость гласит: "Без ругани - нет дела", однако зачастую многие люди стараются не решить рабочую проблему, а уйти и дистанцироваться от конфликтной ситуации. А вот психотерапевты советуют этого не делать.
Фото: Сергей Карпов/ ТАСС Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ ТАСС

Как сообщила KP.RU кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук, если подавление злости и разочарования становится постоянным, то у человека формируется "программа жертвы" с заниженной самооценкой, ощущениями беспомощности, ложной вины и потерей веры в себя. В итоге внутреннее напряжение может привести к обострению различных заболеваний, и даже погасить сексуальную энергию.

Фото: iStock
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При этом врач советует различать эмоции. Если злость приводит к конфликту с претензиями, обвинениями и унижениями других, то она не конструктивна, и не сможет помочь решить проблему.

- Чтобы раздражение, злость или гнев не обратились на себя, не стали обидой или виной, стоит посмотреть на ситуацию так: "Если со мной это происходит, то что мне нужно поменять, чтобы больше со мной таких ситуаций не повторялось". "Держите злость в голове" и направляйте не в разрушение, а в конструктивное взаимодействие, - советует эксперт.

В итоге другие участники конфликта почувствуют конструктивный настрой и в свою очередь пойдут на диалог и изменения.

- В ситуации несправедливости мы не можем не злиться. Праведный гнев, защита наших интересов, когда на нас нападают, - они города берут, дают энергию победы, - заявила Зеленкова-Захарчук.

Общество Здоровье

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