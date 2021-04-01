Как конструктивная злость помогает решать конфликты на работе

Народная мудрость гласит: "Без ругани - нет дела", однако зачастую многие люди стараются не решить рабочую проблему, а уйти и дистанцироваться от конфликтной ситуации. А вот психотерапевты советуют этого не делать.

Как сообщила KP.RU кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук, если подавление злости и разочарования становится постоянным, то у человека формируется "программа жертвы" с заниженной самооценкой, ощущениями беспомощности, ложной вины и потерей веры в себя. В итоге внутреннее напряжение может привести к обострению различных заболеваний, и даже погасить сексуальную энергию.

При этом врач советует различать эмоции. Если злость приводит к конфликту с претензиями, обвинениями и унижениями других, то она не конструктивна, и не сможет помочь решить проблему.

- Чтобы раздражение, злость или гнев не обратились на себя, не стали обидой или виной, стоит посмотреть на ситуацию так: "Если со мной это происходит, то что мне нужно поменять, чтобы больше со мной таких ситуаций не повторялось". "Держите злость в голове" и направляйте не в разрушение, а в конструктивное взаимодействие, - советует эксперт.

В итоге другие участники конфликта почувствуют конструктивный настрой и в свою очередь пойдут на диалог и изменения.

- В ситуации несправедливости мы не можем не злиться. Праведный гнев, защита наших интересов, когда на нас нападают, - они города берут, дают энергию победы, - заявила Зеленкова-Захарчук.