Как конструктивная злость помогает решать конфликты на работе

Как сообщила KP.RU кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук, если подавление злости и разочарования становится постоянным, то у человека формируется "программа жертвы" с заниженной самооценкой, ощущениями беспомощности, ложной вины и потерей веры в себя. В итоге внутреннее напряжение может привести к обострению различных заболеваний, и даже погасить сексуальную энергию.
При этом врач советует различать эмоции. Если злость приводит к конфликту с претензиями, обвинениями и унижениями других, то она не конструктивна, и не сможет помочь решить проблему.
- Чтобы раздражение, злость или гнев не обратились на себя, не стали обидой или виной, стоит посмотреть на ситуацию так: "Если со мной это происходит, то что мне нужно поменять, чтобы больше со мной таких ситуаций не повторялось". "Держите злость в голове" и направляйте не в разрушение, а в конструктивное взаимодействие, - советует эксперт.
В итоге другие участники конфликта почувствуют конструктивный настрой и в свою очередь пойдут на диалог и изменения.
- В ситуации несправедливости мы не можем не злиться. Праведный гнев, защита наших интересов, когда на нас нападают, - они города берут, дают энергию победы, - заявила Зеленкова-Захарчук.