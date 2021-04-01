Собрание литературы по горному делу за 200 лет представлено на нескольких языках. Только на русском - более четырех тысяч книг, журналов и газет, издаваемых в России. Уникальное собрание Колывано-Воскресенских горных заводов уже доступно на портале Новосибирской государственной областной научной библиотеки. В новую партию оцифрованных изданий войдут такие уникальные книги, как "Детское чтение для сердца и разума" 1786 года и "Первыя основания металлургии, или рудных дел" 1763 года Михаила Ломоносова.