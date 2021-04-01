После 1 апреля размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи. Особо нуждающиеся семьи смогут получить не 50%, а 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. При расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться дети до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении. Теперь не станут засчитывать выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Пособие можно будет получать и на опекаемых детей.