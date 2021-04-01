После 1 апреля размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи. Особо нуждающиеся семьи смогут получить не 50%, а 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. При расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться дети до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении. Теперь не станут засчитывать выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Пособие можно будет получать и на опекаемых детей.
Повышаются социальные пенсии
Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 млн человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
Выплаты по государственному пенсионному обеспечению назначаются гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
В результате индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей. Напомним, средний размер страховой пенсии по старости превышает 17 тысяч рублей. С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%.
Социальные пенсии назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые, напоминает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Да и по объему социальная пенсия больше похожа на социальное пособие, это должно мотивировать людей трудиться и зарабатывать себе страховую пенсию, отмечает сенатор.
Самые дешевые сигареты - по 108 рублей
Она рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены - она составляла 75% от нее. В течение еще трех месяцев с 1 апреля можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по ценам ниже новой минимальной, но не ниже старой минимальной цены.
Единая минимальная цена сама по себе не приведет к росту цен на легальную табачную продукцию. Львиная ее доля и так стоила дороже 108 рублей. На цену сигарет влияет размер акцизов. А поскольку акцизы выросли с 1 января сразу на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает в этом году со 120 до 140 рублей.
Зато единая минимальная цена станет еще одной "меткой" нелегальной табачной продукции (помимо маркировки). При средней цене в 120 рублей за пачку на российском рынке встречаются сигареты и в два раза дешевле. По разным оценкам, доля такой продукции достигает 8-10%. Теперь все сигареты по цене ниже 107,78 рубля автоматом можно считать нелегальными.
Запрещается продажа телефонов без российских приложений
Предлагается три способа предустановки - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору, напоминают в минцифры. Ранее в министерстве разъясняли, что российские приложения из перечня предустановки должны находиться на экране рядом с другими программами того же класса.
Программы для предустановки определены перечнем, который составило министерство. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров ("Мой офис") и 11 приложений для Smart TV. Перечни составлены на основе рейтинга популярности (не менее 500 тысяч уникальных пользователей каждого приложения за год). Среди программ - поисковик "Яндекса", почта и новости Mail.ru, голосовой ассистент "Маруся", мессенджер ICQ (оба - продукты Mail.ru), антивирус Kaspersky, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", приложение для бесконтактной оплаты картами "Мир" MirPay, "Госуслуги".
Перечень будет обновляться каждый год в августе. Уже появились предложения по его расширению - в январе глава минцифры Максут Шадаев сообщал, что туда могут добавить приложения для чтения электронных книг. А в марте министерство предложило устанавливать российские поисковики в предустановленные браузеры. Такой закон может вступить в силу в июле 2021 года. Сейчас все крупные производители смартфонов, в том числе Apple, подтвердили свое согласие на исполнение закона о предустановке, сообщил Шадаев.
Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, считают в минцифры.
С этим согласен глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Пользователь, покупая гаджет, ноутбук или приставку Smart TV, должен иметь право выбора, самостоятельно голосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций.
Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками", - говорит он.
С 1 июля за отсутствие предустановки российского ПО введут штрафы: 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. рублей для юрлиц.
На законных основаниях
За счет работы можно пройти лечение
С 1 апреля запускается пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний, он продлится до конца года. Первыми участниками станут работники железнодорожного и авиационного транспорта. Если у них есть предпосылки к возникновению профзаболевания (хотя диагноза еще нет), они будут направлены на 18 дней на профилактическое лечение в центры реабилитации Фонда социального страхования. Работодатель им оформит на этот период дополнительный отпуск, оплатит проезд туда и обратно, а эти расходы он возместит за счет уменьшения взносов на социальное страхование. После лечения за работниками будут наблюдать врачи, результаты мониторинга их здоровья покажут целесообразность распространения проекта на других работодателей, сообщили в минтруде.
Субсидии на оплату жилья пересчитают
Введенный в начале пандемии упрощенный ("автоматический") порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг с апреля прекращает действовать, продлевать его на этот раз не планируется. Получателям субсидий нужно будет вновь предоставлять все положенные документы каждые шесть месяцев. Тем, кому субсидии были продлены в пандемию, сделают перерасчет. Если расчеты по документам о доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть больше выплаченных средств, начислят недостающую сумму. Если же окажется, что субсидия должна была быть меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года переплату придется вернуть. По субсидии, продленной раньше, возвращать ничего не нужно. В январе был упрощен порядок оформления субсидий: теперь не нужно предоставлять документы о наличии или отсутствии задолженности за ЖКУ. С июля отказать в предоставлении субсидий из-за долгов госорганы смогут только в том случае, если есть судебный акт о задолженности за период не более трех лет. Напомним, право на субсидии имеют те, кто тратит на оплату жилья больше 22% своего дохода, во многих регионах "порог" этих трат значительно ниже. Подать заявление на оформление субсидии можно в МФЦ, сообщает пресс-служба минтруда.
Отменяется особый режим работы для пожилых
С началом апреля отменяется обязательный перевод на дистанционную работу людей старше 65 лет. При этом работодатели должны следить за ситуацией с COVID-19 и вводить удаленку в случае вспышек заболеваемости. Одновременно упраздняются временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты больничных пособий лицам старше 65 лет, утвержденные правительством 1 апреля 2020 года. Этот документ устанавливал для пожилых людей оплачиваемый период нахождения на карантине. Электронные больничные листы оформлялись дистанционно на основе данных работодателей.
Начинается эксперимент по маркировке пива
Эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и других слабоалкогольных напитков начинается 1 апреля и продлится по 31 августа 2022 года. Маркировка позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. По оценке минпромторга, его доля составляет от 5 до 12%, бюджет теряет на этом до 22 млрд рублей в год. В отличие от другого алкоголя ЕГАИС в рознице не распространяется на пиво, спецмарками пиво не маркируется. То есть фактически контроль за продажей потребителю пива отсутствует. Одна марка на бутылку обойдется пивоварам в 50 копеек, в цене самой бутылки (от 35 рублей за пол-литра) покупатель это вряд ли заметит. К тому же цены на пиво снижаются благодаря конкуренции с импортом, который хлынул в Россию после закрытия баров и ресторанов в Европе.
Часть ломбардов потеряет право выдавать займы
С 10 апреля клиентам ломбардов нужно обязательно проверить их статус в реестре Банка России. В файле с реестром будут выделены ломбарды, прошедшие процедуру допуска на рынок, сообщили "РГ" в Банке России. Остальные переходят в ограниченный режим работы: они потеряют право заключать и продлевать договоры займов, а если так и не подадут документы по новым правилам, то через 90 дней (то есть после 9 июля) утратят статус ломбарда. На 31 марта в реестре числилось 3075 ломбардов, на включение в него по новым правилам подали документы 2019 ломбардов, 816 из них уже получили одобрение регулятора. Документы принимаются с 11 января, реформа призвана сделать рынок ломбардов более прозрачным и безопасным.
Изменились требования к медосмотру
С 1 апреля вступает в силу новый перечень вредных и опасных производственных факторов, и в связи с этим сокращается список работников, обязанных проходить медосмотр. Например, на него теперь не будут направлять бухгалтеров, IT-специалистов, инженерно-технических работников. Он останется обязательным только для тех, кто прямо сталкивается с чем-то опасным на работе, например, трудится на подземных работах, транспорте, водопроводных сооружениях, выполняет работы на высоте, под водой, на скоростных лифтах, а также если на рабочем месте присутствуют вещества-аллергены, опасные для репродуктивного здоровья вещества и так далее. Периодические медосмотры теперь могут проводиться мобильными медицинскими бригадами.
Меняются условия назначения пособий на детей от трех до семи лет
Если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%, а в случае необходимости и до 100% этого самого минимума.
Как это считается на примере семьи из четырех человек, которые живут в Московской области, где региональный прожиточный минимум - 13,6 тыс. руб., а минимум на ребенка - 13,5 тыс. руб.: половину минимума на ребенка (6765 рублей) семья получит, если ее среднедушевой доход - от 12567 до 13579 рублей в месяц. Благодаря пособию его удастся подтянуть до размера прожиточного минимума, а значит вывести семью из черты бедности. Если доход от 5208 до 12567 рублей в месяц на каждого члена семьи, выплата составит 75% от подмосковного прожиточного минимума на ребенка, или 10178 рублей. Если среднедушевой доход окажется еще ниже, то семье назначат пособие в максимальном размере - 13531 рубль в месяц.
Семьям, которые обратятся за выплатой после 1 апреля впервые, она будет назначена сразу с учетом новых правил. Те, кто ее уже получает, сможет подать заявление на перерасчет. Если семья подходит по новым требованиям, то она станет получать пособие в новом размере и получит доначисления за период с 1 января 2021 года, если к тому моменту 3 года ребенку уже исполнилось.
Правила расчета нуждаемости семьи также меняются. Впервые при расчете ее среднедушевого дохода будут учитывать детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Еще одно новшество - пособие можно будет получать и на опекаемых детей.
Сведения о доходах учитываются за период в один год, который завершился за 4 месяца до подачи заявления. Посчитают доход от трудовой и предпринимательской деятельности родителей, а также пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты всех членов семьи.
Вводится правило "нулевого дохода". Должны быть объективные причины того, что у взрослых членов семьи на протяжении 12 месяцев не было доходов от трудовой, предпринимательской деятельности, пенсии или стипендии. Нулевой доход считается оправданным, если родитель ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком, лечился, учился по очной форме обучения, был безработным, служил в армии. "Нулевым" может быть доход у одного из родителей в многодетной семье или у единственного родителя.
Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи. Семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор. Пособие будет назначено вне зависимости от площади жилого помещения, если у семьи один дом или одна квартира. Но если у нее, например, две или три квартиры, то право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи, если домов несколько, то их площадь не должна превышать 40 кв. м на одного члена семьи. Оцениваться материальное положение семьи будет комплексно. Недвижимость и транспорт, предоставленный в качестве меры социальной поддержки, не учитывается. Автомобилей может быть два у многодетных семей или у семей, в которых живет гражданин с инвалидностью.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг и лично при обращении в МФЦ.