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01.04.2021 18:40
Рубрика: Власть

Полезные пальчики

Сдавшие добровольно отпечатки пальцев смогут легко восстановить потерянный за рубежом загранпаспорт
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Полицейские сразу нескольких регионов стали предлагать местным жителям процедуру добровольной дактилоскопической регистрации. Релизы появились на сайтах региональных главков и управлений МВД России. Стражи правопорядка объясняют, что "откатанные пальчики" могут оказаться полезными людям.
В МВД призывают граждан активней сдавать в федеральный банк биометрии отпечатки пальцев. Фото: Сергей Михеев/РГ В МВД призывают граждан активней сдавать в федеральный банк биометрии отпечатки пальцев. Фото: Сергей Михеев/РГ
В МВД призывают граждан активней сдавать в федеральный банк биометрии отпечатки пальцев. Фото: Сергей Михеев/РГ

И приводят примеры конкретных ситуаций. Одна из них - потеря паспорта в зарубежной поездке. После обращения в посольство или консульство человеку придется подождать, пока будут устанавливать его личность. А это запросы в Россию, ожидание ответа, ведомственные согласования. Другое дело, когда отпечатки пальцев такого туриста или командировочного окажутся в федеральном банке биометрических параметров. Личность установят за секунды. И восстановить документы для возвращения в Россию удастся очень быстро.

"А если представить, что на вокзале, в торговом центре или на стадионе потерялся ребенок, который не знает или не может назвать своего имени и адрес? В полиции просто снимут у него отпечатки пальцев, установят личность и тут же вернут родителям", - сообщили в МВД по Хакасии.

"Дактокарты незаменимы при установлении личности потерявшихся детей", - соглашаются в подмосковном главке МВД.

Аналогичный порядок действует и в отношении пожилых или больных людей. "Многие сталкивались с ситуацией, когда необходимо найти своих родственников, утративших связь, а может быть, знакомых. Современная жизнь диктует свой темп, разбрасывает близких людей по разным точкам огромной России. При этом информативная и психологическая нагрузка на наш мозг так велика, что нередки стрессовые ситуации, когда человек утрачивает память либо находится в бессознательном и беспомощном состоянии и не может предоставить своих данных для оповещения родных и близких о местонахождении и состоянии. Задумайтесь, так ли плохо, когда ваши данные и ваших родственников и знакомых людей будут находиться в интегрированном банке данных лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию", - призывают в ГУ МВД по Саратовской области.

Фото: Сергей Савостьянов
В МВД намерены продлить сроки хранения отпечатков пальцев россиян до ста лет

Показательный случай на днях произошел в Кузбассе. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Гурьевскому округу во время патрулирования заметили на дороге пожилую женщину. Она растерянно оглядывалась по сторонам, а увидев полицейский автомобиль, стала махать стражам правопорядка.

"В ходе беседы с пенсионеркой автоинспекторы выяснили, что ей 88 лет. Она проживает в Салаире, а в Гурьевск приехала для того, чтобы посмотреть дом, который планировала приобрести. Однако указать место нахождения недвижимости или данные продавца женщина не смогла. Кроме того, она затруднилась назвать контакты своих родственников и точный адрес проживания", - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Благодаря тому, что родственники заранее озаботились и отвели бабушку сдать отпечатки пальцев, ситуация разрешилась максимально быстро. "В течение нескольких минут полицейские не только установили место жительства родственников пенсионерки, но и привезли ее к ним домой", - рассказали в кемеровском главке МВД.

Дактилоскопическая регистрация граждан, признанных недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних проводится по письменному заявлению их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей.

В МВД поясняют, что отпечатки пальцев являются уникальным "документом" человека, который невозможно подделать или потерять. И определяют людей по отпечаткам пальцев не только при совершении преступлений, но и при несчастных случаях, от которых никто не застрахован.

"Беда с человеком может случиться в любой момент. Например, серьезное ДТП или сердечный приступ. Если в этот момент у него при себе нет документов, то опознать его без проблем и быстро помогут отпечатки пальцев", - отметили в МВД.

Фото: istockphoto
Госдума одобрила обязательную дактилоскопию для мигрантов

В полиции подчеркивают, что каждому прошедшему дактилоскопическую регистрацию гарантировано подтверждение или установление личности при порче или утрате документов, при несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.

Но стоит отметить, что дактилоскопическая регистрация - это все-таки для законопослушных и добропорядочных граждан. Те же, кто не в ладах с законом, явно побоятся сдать свои "пальчики" - мало ли где они ранее засветились или в будущем смогут проявиться. Вместе с тем, запретить сдать свои отпечатки в банк биометрии никому не могут. Даже бывшим преступникам, чьи данные есть у полиции. "Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не влияет на принятие лицом решения о прохождении добровольной дактилоскопической регистрации", - пояснили в МВД.

Обязательную "откатку пальчиков" кроме фигурантов уголовных дел в России проходят работники профессий, связанных с риском для жизни.

Желающим пройти процедуру добровольной дактилоскопии следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства. Всю информацию можно получить на портале госуслуг и на сайте МВД России.

В России более 4 млн человек прошли добровольную дактилоскопическую регистрацию. В 2020 году госуслуга была оказана более чем 296 тысячам граждан

"На данный момент в Российской Федерации более 4 млн человек прошли добровольную дактилоскопическую регистрацию. В 2020 году указанная госуслуга была оказана более чем 296 тысячам граждан", - сообщили "РГ" в управлении информации и общественных связей МВД России.

И, что немаловажно, по желанию граждан уже сданную ими дактилоскопическую информацию можно в любой момент уничтожить. Для этого понадобится лишь письменное обращение.

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