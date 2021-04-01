Постановление губернатора Камчатского края от 31 марта 2021 года № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

2) дополнить частью 34 следующего содержания:

"3.4 Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) с 1 по 14 апреля 2021 года включительно, за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг;

3) следования к месту (от места) работы.";

3) в абзаце первом части 81 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

4) дополнить частью 102 следующего содержания:

"10.2 Установить, что детские игровые комнаты и детские развлекательные центры вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.";

5) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

б) в пункте 1 слова "проведения 18 марта 2021 года на открытых площадках культурной программы, посвященной седьмой годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в период с 19 по 27 марта 2021 года Всероссийских соревнований этапа Кубка России в 2021 году по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и юношей, и девушек до 15 лет "Кубок Камчатки", в период с 21 по 28 марта 2021 года чемпионата и первенства России по северному многоборью, проведения 25 марта 2021 года Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", в период с 30 марта по 31 марта 2021 года чемпионата России, кубка России и международных соревнований FIS" заменить словами "проведения в период с 30 марта по 5 апреля 2021 года чемпионата России, кубка России и международных соревнований FIS, 1 и 2 апреля 2021 года XXI международной научной конференции "Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей", 4 апреля 2021 года Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни". Шествие по маршруту от площади Ленина - Никольская сопка -Аллея флота в рамках Всемирного дня здоровья";

в) в пункте 2 слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров" исключить;

г) в пункте 4 слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров" исключить;

6) в абзаце первом части 18 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

7) дополнить частью 181 следующего содержания:

"18.1 Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, с 1 по 14 апреля 2021 года включительно перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, на дистанционный режим работы.";

8) в абзаце первом части 29 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

9) дополнить частью 315 следующего содержания:

"31.5 Министерству образования Камчатского края:

1) обеспечить проведение очных открытых публичных мероприятий в сфере дополнительного образования детей, в том числе открытий и закрытий конкурсных мероприятий, оценку конкурсных выступлений, защиту проектов с одновременным присутствием лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

2) обеспечить проведение разовых очных просветительских мероприятий с одновременным присутствием лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

3) обеспечить проведение 9 апреля 2021 года торжественного закрытия краевых конкурсов профессионального мастерства "Учитель года Камчатки", "Воспитатель года Камчатки", "Педагогический дебют" со зрителями с учетом загруженности зрительского зала не более 50% от количества мест в них.";

10) в приложении 9 слово "требуется " заменить словом "рекомендуется".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







