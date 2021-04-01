Постановление губернатора Камчатского края от 31 марта 2021 года № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 23:03
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 22:55
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 22:30
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 22:30
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 22:06
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 21:58
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 21:27
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:23
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 21:04
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 21:00
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 20:53
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 20:41
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 20:33
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 31 марта 2021 года № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 31 марта 2021 г.
Опубликован 1 апреля 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

2) дополнить частью 34 следующего содержания:

"3.4 Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) с 1 по 14 апреля 2021 года включительно, за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг;

3) следования к месту (от места) работы.";

3) в абзаце первом части 81 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

4) дополнить частью 102 следующего содержания:

"10.2 Установить, что детские игровые комнаты и детские развлекательные центры вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.";

5) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

б) в пункте 1 слова "проведения 18 марта 2021 года на открытых площадках культурной программы, посвященной седьмой годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в период с 19 по 27 марта 2021 года Всероссийских соревнований этапа Кубка России в 2021 году по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и юношей, и девушек до 15 лет "Кубок Камчатки", в период с 21 по 28 марта 2021 года чемпионата и первенства России по северному многоборью, проведения 25 марта 2021 года Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", в период с 30 марта по 31 марта 2021 года чемпионата России, кубка России и международных соревнований FIS" заменить словами "проведения в период с 30 марта по 5 апреля 2021 года чемпионата России, кубка России и международных соревнований FIS, 1 и 2 апреля 2021 года XXI международной научной конференции "Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей", 4 апреля 2021 года Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни". Шествие по маршруту от площади Ленина - Никольская сопка -Аллея флота в рамках Всемирного дня здоровья";

в) в пункте 2 слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров" исключить;

г) в пункте 4 слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров" исключить;

6) в абзаце первом части 18 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

7) дополнить частью 181 следующего содержания:

"18.1 Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, с 1 по 14 апреля 2021 года включительно перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, на дистанционный режим работы.";

8) в абзаце первом части 29 слова "до 31 марта 2021 года" заменить словами "до 14 апреля 2021 года";

9) дополнить частью 315 следующего содержания:

"31.5 Министерству образования Камчатского края:

1) обеспечить проведение очных открытых публичных мероприятий в сфере дополнительного образования детей, в том числе открытий и закрытий конкурсных мероприятий, оценку конкурсных выступлений, защиту проектов с одновременным присутствием лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

2) обеспечить проведение разовых очных просветительских мероприятий с одновременным присутствием лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

3) обеспечить проведение 9 апреля 2021 года торжественного закрытия краевых конкурсов профессионального мастерства "Учитель года Камчатки", "Воспитатель года Камчатки", "Педагогический дебют" со зрителями с учетом загруженности зрительского зала не более 50% от количества мест в них.";

10) в приложении 9 слово "требуется " заменить словом "рекомендуется".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией