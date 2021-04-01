Курс рубля перешел в наступление против доллара и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль перешел в наступление после периода слабости. Во второй половине прошлой недели рублю удалось удержаться от выхода за пределы устоявшегося торгового диапазона последних месяцев. В частности, USDRUB вернулся к снижению, так и не сумев найти достаточно покупателей на росте выше локальных максимумов. Резкая санкционная риторика Запада и порой не менее резкие ответы наших чиновников не вызвали ослабления рубля и пока не смогли принципиально надломить российский рынок.

Кажется, что это как раз та ситуация, когда разговоры - это одно, а деньги - это другое. На стороне рубля высокие цены на нефть, поддержанные Суэцким инцидентом, но, в гораздо большей степени - влиянием комментариев от членов ОПЕК+ в преддверии очередной министерской встречи. Волатильность нефти во второй половине месяца показала хрупкость равновесия по нефти и, очевидно, повысила настороженность картеля относительно перспектив восстановления спроса.

И это локально хорошие новости для рубля, хотя и ясно, что наибольшим оптимизмом все же стали бы не квоты ОПЕК, а резкий рост спроса на нефть.

В то же время, на долговых рынках инвесторы все больше интереса проявляют к забытому керри-трейду, то есть покупки валют с более высокими процентными ставками за валюты, где ставки ниже. Эта гипотеза наглядно объясняет провал иены, франка и евро против доллара от пиков в начале года, которые потеряли 8%, 7,5% и 5% соответственно, так как политика центробанков этих стран была намного более мягкой, чем у ФРС США.

С рублем дело обстоит иначе. Банк России уже вернулся к нормализации политики, поднимая краткосрочные ставки и дав намёки, что уже в этом году закончит с этим. Все это отразило решительный настрой регулятора защищать привлекательность рублёвых вложений. Для сравнения доходность российских десятилетних облигаций превышает 7% годовых против 1,7% в США и -0,3% в Германии.

В этих условиях наиболее уязвимым выглядит евро, где низкие доходности поддерживаются печатным станком ЕЦБ.

Вероятно, этот фактор помог рублю удержаться в устоявшемся коридоре. А как только санкционные риски найдут полное отражение в котировках, рублю будет вполне по силам медленно и осторожно прибавлять в спокойные времена.