Лавров: Москва не будет использовать энергоносители как средство давления на ЕС

Россия никогда не будет использовать энергоносители, маршруты нефти и газа в Европе для давления на ЕС, это принципиальная позиция независимо ни от чего, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это принципиальная позиция президента России Владимира Путина", - подчеркнул Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

"Мы не будем вставать в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза, - заверил Лавров. - Мы никогда не будем этого делать. Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене. Запад, достаточно часто делающий восклицания насчет того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым. Считаю, что предоставление базовых нужд, от которых зависит повседневная жизнь простых граждан, никогда не может быть предметом санкций".

При этом он отметил, что на санкции "можно реагировать по-разному".

"На любые злостные действия в наш адрес, мы будем отвечать необязательно симметрично", - сказал министр.