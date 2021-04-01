Лавров сравнил США с дворовым хулиганом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил поведение Вашингтона с манерами дворовых хулиганов.

"Диапазон моих оценок происходящего - от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, рассказывая об отношениях России и США в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

"Вы знаете, сейчас модно жизненными образами описывать происходящее, - сказал он. - Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания (тогда жили все вместе, скопом). И всегда во дворе были 2-3 главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги (какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки). Но проходило 2-3-4 года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать. Нам даже подрастать не надо. Мы не ищем никакой конфронтации".

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз, в том числе после интервью президента США Джозефа Байдена телеканалу ABC, говорил о готовности Москвы работать с Соединенными Штатами в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности.

"Если США хочется поставить под угрозу интересы глобальной стабильности и глобального (пока еще мирного) сосуществования человечества, я не думаю, что у них будет много сторонников", отметил Лавров. И напомнил, что "на днях 27 политических организаций в США опубликовали публичный призыв к администрации Байдена о том, что необходимо изменить и риторику и суть подхода к выстраиванию отношений между США и Россией".