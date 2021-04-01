Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о разработке национальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, комплекс мер по созданию белорусской вакцины минздрав республики должен выполнить в 2021-2023 годах. Уже определены исполнители работ, их основные этапы и источники финансирования, сроки доклинических и клинических испытаний. Чтобы воплотить план в жизнь, минздрав и Национальную академию наук оснастят новым оборудованием. Кроме того, реконструкция ждет Центр экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.