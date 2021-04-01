Лукашенко потребовал защитить отечественных производителей

Вопросом номер один назвал Александр Лукашенко защиту внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя, сделав при этом особый акцент на важность слаженной работы госорганов. Об этом он заявил 1 апреля, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, передает пресс-служба главы государства.

Напомнив об обязательствах, которые существуют у страны и в рамках евразийского экономического пространства, белорусский руководитель дал понять, что сохраняются и "большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка" и отечественных товаропроизводителей.

Президент с горечью признал, что, несмотря на то, что в республике производится огромный спектр товаров потребления, в "отдельных так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим". Дошло до того, констатировал он, что "некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары".

Обращаясь к участникам совещания, Лукашенко сделал вывод, что "те поручения, которые даны, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются". Подобные факты, заявил он, "надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом".

Обратил внимание глава государства и на необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста. Кроме того, он подчеркнул, что ценовая ситуация и прогноз по инфляции - это один из наиболее важных вопросов.