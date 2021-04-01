МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе

Односторонний выход США из ядерной сделки по иранскому атому в 2018 году привел к серьезным последствиям: иранские специалисты приступили к обогащению урана при помощи четвертого каскада усовершенствованных центрифуг на подземном заводе в Натанзе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии.

В принципе то не было сюрпризом для наблюдателей. Так, еще 2 февраля Тегеран официально уведомил МАГАТЭ о запуске в Натанзе двух каскадов новых центрифуг класса IR2m. Спустя месяц стало известно о начале процедуры обогащения урана с помощью третьего каскада центрифуг высокой мощности.

Как писала "РГ", в декабре прошлого года иранский парламент в ускоренном порядке принял закон, предполагающий ежегодное производство на национальных предприятиях не менее 120 килограммов урана, обогащенного до высокого уровня - в 20 процентов. Как известно, Совместный всеобъемлющий план действий, принятый в 2015 году благодаря многолетним усилиям "шестерки" международных переговорщиков, позволял иранцам обогащать уран до 3,67 процента в течение 15 лет для гражданских целей при постоянных инспекциях МАГАТЭ.

Однако после демарша администрации Трампа, возобновившего санкции против Тегерана, иранские власти объявили себя частично свободными от ограничений по допустимым запасам урана и тяжелой воды. В этом году они собираются ввести в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на объектах в Натанзе и Фордо. Закон также предусматривает реанимирование ядерного реактора на тяжелой воде в Араке.

Принципиальное решение ускориться с ядерной программой было принято после всколыхнувшего всю страну в ноябре 2020 года убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он работал при минобороны Исламской республики и считался одной из ключевых фигур в отрасли.