Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки

Около 100 человек задержано, несколько десятков ранено в результате беспорядков, вспыхнувших в столице Бельгии Брюсселе. Причиной стала первоапрельская шутка в соцсетях - молодых людей активно приглашали на несуществующий концерт в парке Буа де ля Камбр.

В итоге здесь собралось более 5 тысяч человек, что в условиях пандемии и введенных в стране ограничений вызвало соответствующую реакцию со стороны правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, полицейские несколько часов через мегафоны призывали собравшихся покинуть парк, но в ответ раздавались только оскорбительные речевки и призывы к свободе. После того, как отдыхающие начали бросать в силовиков бутылки и банки, те вызвали подкрепление - спецназ и конный отряд. Начались задержания. В ходе стычек с протестующими ранения получили несколько сотрудников полиции.

"Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование", - подтвердил брюссельский бургомистр Филипп Клоз. Кто был автором неудачной шутки, не сообщается.