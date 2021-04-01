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01.04.2021 10:32
Рубрика: В мире

Мемуары: Байден-младший потратил гонорары от украинской фирмы на наркотики

Текст: Марина Алешина
Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Совсем скоро, 6 апреля, на полках американских книжных появится новый околополитический бестселлер - воспоминания сына президента США Джо Байдена Хантера. Как сообщает газета The Washington Post, получившая доступ к фрагментам книги "Прекрасные вещи", Байден-младший весьма откровенно пишет о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам - в частности, на них он спускал все деньги, получаемые от украинской газодобывающей компании Burisma, в правление которой сын тогда еще вице-президента США вошел в 2014 году.

Фото: Reuters
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Хантер признает, что спустя год после назначения его проблемы с алкоголем обострились из-за смерти родного брата Бо от рака. В свое время они с Бо выжили в злополучной автокатастрофе, которая унесла жизнь их матери (первой жены Джо Байдена) и старшей сестры. А соблазн больших денег во время работы на Украину стал спусковым крючком, сподвигнувшим молодого человека пуститься во все тяжкие. В итоге двадцатилетний брак Байдена-младшего распался, он ввязывался в нехорошие истории с "приставленным к виску стволом", ночевал в дешевых мотелях и вообще стал большой проблемой для своей семьи, которая пыталась вылечить его в реабилитационных центрах.

Хантер вспоминает, что впервые выпил попробовал алкоголь в возрасте 8 лет - это был бокал шампанского на вечеринке в честь выборов своего отца. Кстати, сам Джо Байден всегда говорил, что не употребляет спиртное, поскольку в их семье "достаточно алкоголиков".

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