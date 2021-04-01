Минэкономразвития понизит прогноз по росту экономики РФ в 2021 году

Минэкономразвития скорректирует вниз прогноз по росту экономики России в 2021 году в связи с более высокими, чем ожидалось, результатами прошлого года (эффект базы) и более жесткой политикой ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве. Корректировка прогноза не связана с вопросами восстановления экономики, подчеркнул он. Динамика ВВП в I квартале окажется близка к оценке за IV квартал - минус 1,8%.

Действующий прогноз предполагает рост ВВП в 2021 году на 3,3%, он был подготовлен в сентябре и исходил из снижения экономики за 2020 год на 3,9%. Однако результат оказался гораздо лучше - минус 3% по второй оценке Росстата.

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП России в 2021 году вырастет на 2,9%.

В апреле Минэкономразвития представит обновленную версию своего прогноза на ближайшее трехлетие.