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01.04.2021 10:51
Рубрика: Экономика

Минпромторг назвал условия для введения маркировки на новые товары

Текст: Василий Кошкин

Минпромторг разработал рекомендации по введению маркировки для новых категорий товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный главой ведомства Денисом Мантуровым.

Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по маркировке

Маркировке будут подлежать товары, подорожание которых из-за этого не превысит прогнозируемого роста доходов населения в ближайшие шесть лет. Второе условие - доходы государства и бизнеса должны быть выше затрат на маркировку.

В Минпромторге отметили, что при разработке рекомендаций учитывалось мнение бизнеса, отраслевых союзов и исследовательских институтов.

Сейчас маркировке подлежат ряд товаров, среди которых косметика, табачная продукция, лекарства и другие. Сплошную маркировку товаров власти планируют ввести к 2024 году. Главная цель - борьба с некачественной продукцией и контрафактом.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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