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01.04.2021 18:09
Рубрика: Экономика

Минсельхоз начал рассчитывать "плавающую" пошлину на экспорт зерна

Текст: Татьяна Карабут
С 1 апреля Минсельхоз начал рассчитывать экспортную пошлину в рамках зернового демпфера, сообщили в ведомстве.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Там рассказали, что уже с 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых экспортных контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте ведомства. При этом ценовые индексы зерна обновляются на сайте Мосбиржи ежедневно.

Фото: Татьяна Кравченко
Россия успешно конкурирует на рынке зерна благодаря высокому качеству продукции

Расчет и публикация индексов цен на зерно на бирже позволит российским производителям и трейдерам точно оценивать ситуацию на российском рынке и эффективно выстраивать экспортные планы, считает врио директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Елена Мельникова. Она напомнила, что Россия - один из ключевых игроков на мировом рынке сельхозпродукции - в частности, по пшенице. "Но крупнейшие агротрейдеры до последнего времени использовали в основном зарубежные контракты на пшеницу в качестве бенчмарков (индикаторов) - чикагский и парижский контракты", - отметила врио директора департамента. Этот подход устарел, считает она. Так, чикагский и парижский бенчмарки часто имеют значительный спред (от +3 до -28) из-за локальных и логистических особенностей местных рынков.

Ежедневный расчет и публикация трех ценовых индексов зерновых культур - пшеницы, ячменя и кукурузы является первым этапом реализации механизма зернового демпфера, разработанного Минэкономразвития и Минсельхозом России.

"Расширение механизма регистрации внебиржевых контрактов позволит получать более точные ценовые индикаторы по указанной продукции, иметь объективную информацию о происходящем на рынке, предотвращать спекуляции и в целом своевременно реагировать на возможное изменение ситуации", - считают в Минэкономразвития.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Напомним, сейчас пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну, ячмень и кукурузу - 10 и 25 евро соответственно. Механизм зернового демпфера на эти культуры заработает со 2 июня. Он подразумевает, что пошлина будет рассчитываться на основе мировых цен, а собранные таким образом средства будут возвращены аграриям в виде субсидий. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

Механизм зернового демпфера позволит создать цивилизованные и понятные всем участникам правила на зерновом рынке, считают в Минсельхозе. По оценкам Минэкономразвития, в целом на поддержку АПК из федерального бюджета запланировано выделить в 2021 году около 270 млрд рублей.

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