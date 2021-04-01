Минсельхоз, минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), производители и торговые сети не наблюдают сбоев поставок сахара в магазины. Сахара в стране достаточно. Распространяемая информация о рисках дефицита этой продукции не соответствует действительности.

Участники соглашений о стабилизации цен на сахар (а это почти все 100% участников рынка) выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, которые полностью закрывают потребности внутреннего рынка, заверили в минсельхозе. При этом все сахарные заводы готовы поставлять продукцию напрямую в торговые сети. Это позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.

"Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции", - заключили в ведомстве. ФАС по результатам мониторинга за рынком сахара также пришла к выводу, что нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара нет.

Заявления о перебоях в поставках со стороны производителей сахара не соответствуют действительности. Объема отгрузок достаточно для удовлетворения запросов розницы и потребностей населения, рассказал председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. По его словам, и у фасовщиков, и у торговых сетей сформированы "значительные запасы сахара". Однако сейчас потребности сетей существенно превышают обычные. "Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - считает эксперт.

Сейчас покупатели не делают стратегических запасов сахара, спрос на продукцию за последние дни не увеличился, рассказали в компании АШАН Ретейл Россия. Там не наблюдают проблем с поставками сахарного песка. "Товар в достаточном количестве есть в магазинах сети и на складах", - добавили в сети. Достаточно запасов сахара и в магазинах X5 Retail Group, рассказал представитель компании.

Ранее "Известия" сообщили, что сахарозаводы приостановили поставки сахара в ожидании субсидий от государства. Они должны начаться уже с 1 апреля.

Ажиотажного спроса на сахар сейчас нет. Сбоев поставок в торговые сети тоже не наблюдается

По данным Центра агроаналитики при минсельхозе, производство сахара в России за два месяца 2021 года снизилось в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Но такое снижение ожидаемо на фоне предыдущего рекордного урожая. На начало марта 2021 года в стране сахара больше, чем на ту же дату 2019 года на 76 с лишним тыс. тонн