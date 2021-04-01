Минсельхоз планирует к 2025 году застраховать 30% посевных площадей

Минсельхоз рассчитывает в этом году довести долю застрахованных сельхозплощадей с господдержкой до 8% против 6,5% в прошлом году. А задача к 2025 году - выйти на охват 30% площадей, рассказала на пресс-конференции 1 апреля заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

"В целом это такая средняя европейская практика - 30-50%", - уточнила она.

По ее словам, хотя сейчас агрострахование в России еще не так сильно развито, как в Европе или США, с каждым годом наблюдается рост застрахованных площадей: в прошлом году в стране было застраховано с господдержкой 5 млн га посевных площадей против 4 млн га в 2019 году.

В страховании животных ситуация лучше, поскольку сельхозтоваропроизводители уже научены горьким опытом африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа. В 2020 году было застраховано 8 млн голов, что составляет 28% от общего поголовья животных.

"Это высокий процент. У нас есть регионы, в которых свыше 50% животных застраховано: например, Тамбовская область - у них 97% всех животных застрахованы. Здесь понимают риски и видят, что риски страхования оправданы, и сельхозтоваропроизводители в этот вид страхования идут", - рассказала Фастова.

Она отметила, что 2020 год был первым годом, когда государство стало оказывать поддержку страхованию аквакультуры. В 2020 году было застраховано 2 тыс. тонн аквакультуры. А на конец марта этого года уже застраховано 6,3 тыс. тонн. Это направление стало востребованным, считает замминистра.

Она напомнила, что в этом году на поддержку агрострахования было выделено в два раза больше средств, чем в прошлом: 4,4 млрд рублей против 2,2 млрд. Были опасения, насколько эта сумма будет востребована. Однако на 25 марта уже застраховано 634 тыс. га. В сравнении с показателями на ту же дату прошлого года это в 300 раз больше.

В прошлом году выплаты страховых возмещений сельхозтоваропроизводителям составили 1,8 млрд рублей. Большая часть пришлась на Ставропольский край - 1,2 млрд, Краснодарский край - 200 млн рублей. Они сильно пострадали во время засухи в прошлом году.

"Они получили компенсацию, увидели, что механизм работает. И этот год сельхозтоваропроизводители активно пошли в страхование", - считает Фастова.

Увеличить охват застрахованных площадей должна новая система агрострахования с господдержкой, включающая в себя защиту от чрезвычайных ситуаций. Закон об этом сейчас рассматривается в Госдуме. Новая программа должна дополнять действующую мультирисковую систему. По ЧС будут компенсироваться только прямые затраты в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Предполагается, что эта система будет для аграриев более доступной.

"Мы дали на первые годы по нему повышенную компенсацию до 80% (сейчас государство компенсирует половину от страховой премии - прим. ред.), чтобы максимальное количество сельхозтоваропроизводителей смогли застраховаться, участвовать в этом проекте. Надеюсь, он себя зарекомендует. И уже не нужно будет государству как пожарной команде каждый раз, когда случается стихийное бедствие, выезжать, принимать решение", - сказала Елена Фастова.